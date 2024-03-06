Рада може обмежити "уклоністів" у праві керувати транспортними засобами, — нардеп

За словами члена оборонного комітету парламенту Федора Веніславського, законопроєкт допоможе уникнути зловживань правом на відстрочку від призову.

У законопроєкті про мобілізацію, який розглядають у парламентському комітеті з питань національної безпеки, міститься лише одне обмеження для громадян, які підлягають військовому обов'язку, — вони позбавляються права керувати транспортними засобами. Про це повідомив член комітету Верховної Ради Федір Веніславський під час брифінгу 6 березня.

Згідно з його заявою, депутати не приймають усіх запропонованих обмежень із редакції документа, яку було ухвалено в першому читанні.

"Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортним засобом. Депутати дійшли консенсусу зараз, і ми допускаємо тільки одне обмеження — право керування транспортними засобами особам, які не виконали вимогу ТЦК і не з'явилися для оформлення документів для уточнення даних і не з'явилися за повісткою, яку отримали", — сказав Веніславський.

Він також зазначив, що цей законопроєкт спрямований на запобігання зловживанням правом на відстрочку від призову. Зокрема, це стосується норм про навчання у вищих навчальних закладах та деяких положень про опіку над особами з інвалідністю.

"Нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт, тобто людина може здобувати другу, третю, п'яту вищу освіту. І це буде підставою для отримання відстрочки від призову. Ми це точно приберемо і буде вже послідовна вища освіта, тобто передвища, вища, магістерська і аспірантура", — зазначив він.

Веніславський підкреслив, що певні підстави, пов'язані з опікою над особами з інвалідністю, не розглядатимуться як підстави для відстрочки. Зокрема, він відзначив випадки, коли безліч військовозобов'язаних оформлялися опікунами над однією недієздатною особою.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, як військовозобов'язані чоловіки намагаються обійти заборону на виїзд за кордон. Одним із найпопулярніших шляхів є втеча через річку Тиса.

Фокус розібрався, хто може розраховувати на відстрочку від мобілізації в березні 2024 року.