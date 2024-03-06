Загородзагони та FPV для розмінування: офіцер розповів про наступ РФ під Авдіївкою (відео)

Ударними безпілотниками, як розповів український військовий, ворожі підрозділи намагаються пробити українські мінні загородження, тобто кидають просто по полях для того, щоб зробити прохід для їхньої техніки.

На Авдіївському напрямку спостерігаються спроби ворога інтенсивно просунутися по всій лінії зіткнення. Про це в ефірі телемарафону повідомив Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка.

Він прокоментував оперативну ситуацію на ділянці фронту. За його словами, "не просто гаряче, а навіть супер гаряче". Окупанти залучають велику кількість техніки. Це відбувається безпосередньо в районах населених пунктів Первомайського та Невельське.

"Задіюється техніка уся, що в них є. Колісна техніка, танки, БМП. І максимально пруть", — сказав Цехоцький.

Він розповів, що російські війська почали використовувати FPV-дрони як розміновувачі. Ударними безпілотниками вони намагаються пробити українські мінні загородження, тобто кидають просто по полях для того, щоб зробити прохід для їхньої техніки.

Цехоцький зауважив, що паралельно працюють українські пілоти дронів. Захисники дістають техніку ворога аж за його другою лінією оборони. До ліквідації окупантів доєдналася артилерія.

Ворог посилає на штурми мобілізованих. Такі солдати погано навчені в плані тактики ведення бою, наступальних дій, але добре екіпіровані, озброєні. Російські спецслужби виконують функцію "загородзагонів".

Сергій Цехоцький зазначив морально-психологічний стан ворога, який, за його словами, на дуже на низькому рівні. Він закликав не давати можливості їм ловити ейфорію, яку вони впіймали в Авдіївці.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що Третя штурмова бригада рознесла артбатарею ворога під Авдіївкою. Окупанти, за даними командування, погано сховали одразу шість гаубиць на околицях міста. За кілька годин зграя FPV-дронів знищила ворожу артилерійську батарею.