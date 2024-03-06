"Штурмують вдень і вночі": ЗС РФ зазнають величезних втрат у Орлівці, — Жорін (карта)

За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, ворог постійно пробує наступати і намагається просунутися "де це можливо" на Авдіївському напрямку, але Сили оборони стримують "пориви" окупантів.

Російські окупанти досі намагаються продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку, однак Збройні сили України не дають їм цього зробити. Про це повідомляє заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram 6 березня.

За його словами, противник постійно пробує наступати та намагається просунутися на відповідному напрямку.

"Поки що продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку ворог не може. Але пробують наступати постійно, і намагаються просунутись хоч трохи там, де це можливо", — зазначив Жорін.

Крім того, як додав заступник командира 3-ї ОШБр, найбільше зараз російські військові "стираються" об населений пункт Орлівка Донецької області.

Там, за його словами, ворог зазнає "просто величезних втрат", проте все одно продовжує "штурмувати і вдень, і вночі".

Ситуація поблизу Орлівки станом на 5 березня 23:33 / DeepStateMap

Нагадаємо, 29 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти продовжують активні наступальні дії на численних відрізках лінії фронту, особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Проте Силам оборони вдалося вибити ворога з околиць Орлівки Донецької області.

Нагадуємо, західне видання проаналізувало бої під Авдіївкою і пояснило, чому вони стали "нищівною поразкою". Також ЗМІ отримали супутникові світлини окопів ЗСУ і зауважили, що вони "надто мілкі".