Був обманом завербований у ЗС РФ: на війні в Україні загинув громадянин Індії (відео)

За даними журналістів, 30-річного Шрі Мохаммеда Асфана і ще кількох громадян Індії обдурили агенти і найняли як "помічників" для російських військових.

Громадянин Індії Мохаммед Асфан загинув на війні в Україні, воюючи на боці Збройних сил Російської Федерації. Інформацію про загибель чоловіка підтвердила пресслужба посольства Індії в Росії 6 березня.

"Нам стало відомо про трагічну загибель громадянина Індії Шрі Мохаммеда Асфана. Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю та російською владою. Місія докладе зусиль, щоб відправити його останки до Індії", — повідомили у відомстві.

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За інформацією news18, 30-річний Асфан загинув в Україні після того, як його та ще кількох громадян Індії обдурили агенти і завербували як "помічників" для російських військових.

Журналісти зазначають, що сім'я загиблого зверталася до уряду з проханням допомогти повернути чоловіків із зони бойових дій. У МЗС Індії заявили, що роблять "усе можливе", щоб "достроково звільнити" майже 20 індійських громадян, які працюють як допоміжний персонал у ЗС РФ.

Про загибель Асфана також написав журналіст Наваб Абрар, підтвердивши, що той був обманом завербований у російську армію як "помічник". За його даними, у загиблого залишилася дружина і двоє дітей.

Мохаммед Асфан загинув в Україні Фото: X (Twitter)

Раніше семеро громадян Індії записали відео, в якому заявили, що Росія примушує їх приєднатися до війни в Україні проти їхньої волі.

На відео чоловіки кажуть, що приїхали до РФ нібито зустрічати Новий рік, після чого турагент запропонував їм також відвідати Білорусь.

"Ми не знали, що нам потрібна віза. Коли ми приїхали в Білорусь, агент попросив у нас грошей і зник", — сказав один із них

У Білорусі, за словами молодих людей, їх затримала поліція і передала Росії. Там їх "змусили підписати документи", пояснивши, що альтернативою служби в російській армії буде ув'язнення на 10 років.

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Нагадаємо, 5 березня ЗМІ опублікували матеріал, у якому сім'ї індійських чоловіків детально розповіли, як їхніх родичів обманом змусили повірити, що вони подають заявку на роботу помічниками в російських урядових установах, але були змушені вирушити на передову, наражаючи своє життя на небезпеку.