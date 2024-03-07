Тимчасово відмовилися від штурмів: ЗСУ "втихомирили" окупантів під Роботиним, — офіцер

Окупанти вислали дві штурмові групи, однак ворожа атака провалилась. Наразі, за словами лейтенанта ЗСУ, ЗС РФ посилили використання артилерії.

На Оріхівському напрямку в районі Роботиного на Запоріжжі окупанти дещо "заспокоїлися" після невдалих штурмів. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" з посиланням на бійців 65-ї ОМБр.

"У нас все спокійно, п**ори не штурмують, було дві групи по п'ять осіб, всі вирушили на концерт до Кобзона, швидше за все, поки вони залишили ідею штурмувати Роботине, сидять у Токмаку — Вербовому, працює їхня арта. Наша арта та FPV просто найкращі, давно так багато цілей не накривали", — розповів обстановку боєць.

Він додав, що днями українські захисники знищили ворожий РСЗВ під Токмаком.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 березня подробиць боїв в районі Роботиного не повідомляли.

"На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області", — йдеться в зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що 1 березня повідомлялося, що на Запоріжжі в районі Роботиного Силам оборони вдалося трохи посунути окупантів і забрати назад кілька опорних пунктів.

Також повідомлялося, що третя штурмова бригада рознесла артбатарею ворога під Авдіївкою. Було спалено 6 одиниць ворожої техніки.