РФ збирається поставити на озброєння Іл-212 до 2026 року: які проблеми у літака

Російські оглядачі зазначають, що нова машина буде оснащена двигуном ПД-8, який на випробуваннях у грудні минулого року не підтвердив свої характеристики.

Російська компанія "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) веде роботи над створенням нового легкого транспортного літака Ил-212 з турбореактивним двигуном, який має прийти на зміну парку військово-транспортних літаків Ан-26 і Ан-72. Дослідний зразок нової машини з'явиться наприкінці 2026 року. Про це 5 березня заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

"Новий транспортний літак вирізнятиме підвищена вантажопідйомність і дальність польоту, простота заправки та обслуговування. Крім цього, він може використовувати ґрунтові необладнані злітно-посадкові смуги, а також експлуатуватися в умовах арктичних широт", — сказав Шойгу.

Міністр додав, що ОАК уже розпочала розробку технічного проєкту Ил-212. Тим часом профільні ресурси уточнюють, що проєкт не розроблятимуть з нуля, а нібито "нова машина" фактично являє собою Ил-112В, перероблений під нові двигуни ПД-8. Свого часу саме Ил-112В мав стати основним легким військово-транспортним літаком.

Також повідомляється, що Ил-212 збереже від попередньої модифікації фюзеляж, бортове обладнання та авіоніку. Зміни торкнуться крил, шасі та місця розміщення двигуна — він буде встановлений зверху крила для можливості експлуатації на непідготовлених і ґрунтових аеродромах.

Проблеми проєкту Ил-212

Зазначимо, що деякі російські оглядачі ставляться до нового проєкту скептично. Зокрема, йдеться про проблеми з двигунами ПД-8. З одного боку він однозначно потужніший і має стартову тягу майже вдвічі більшу за турбогвинтовий ТВ7-117СТ, що встановлений на Ил-112.

З іншого — виникає питання, чи зможуть російські авіабудівники виготовити новий "Ил" і підняти його в повітря до 2026 року. Адже ПД-8 давно встановлено на пасажирському SJ-100, але літак у повітря так і не піднявся — це однозначно свідчить про проблеми з двигуном.

"Головною проблемою імпортозаміщеного SJ-100 залишається російський двигун ПД-8, який на випробуваннях не підтвердив свої характеристики. У грудні 2023 року авіабудівники дійшли висновку, що потрібно провести додаткові роботи", — підкреслили російські оглядачі.

Нагадаємо, у Росії планують відновити виробництво літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Водночас про будівництво новітніх літаків ДРЛВ А-100 російські пропагандисти не говорять.