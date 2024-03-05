РФ має намір відновити виробництво літаків ДРЛС А-50: наскільки це реально, — експерти

Останній літак А-50 було випущено 1991 року, і протягом десятиліть російські зброярі займалися лише модернізацією вже наявних машин.

Related video

У мережі з'явилася інформація, що Повітряно-космічні сили РФ прийняли на озброєння новий літак раннього попередження та управління А-50У. Новина супроводжувалася чутками про дослідження, ініційовані російським промисловим комплексом для визначення доцільності відновлення виробництва літаків цього класу. Про це 4 березня повідомили оглядачі Zona Militar, аналізуючи російські джерела.

Автори публікації звернули увагу, що офіційні особи, з одного боку, не повідомляють про втрачені останнім часом літаки А-50, з іншого — державна корпорація "Ростех" лише обмежилася попередніми заявами про те, що нові літаки будуть побудовані. Крім того, ходять чутки, що модернізовані машини замінять застарілий парк А-50.

Важливо

Знищення другого А-50: скільки таких літаків ще залишилося у Росії, — Ігнат (відео)

Крім того, голова "Ростех" Сергій Чемезов зробив сміливішу заяву про те, що ці літаки не просто потрібні російській армії, а й вони ще "йдуть добре на експорт". При цьому деякі російські "військові експерти" обурилися словами чиновника, зазначивши, що втрата специфічних літаків не залишиться без наслідків для російських сил. Ба більше, останній А-50 було зібрано 1991 року, а протягом цих десятиліть корпорація займалася лише модернізацією наявних літаків.

А що ж з А-100?

Не краще у "Ростех" йдуть справи і з новітніми літаками ДРЛС А-100 "Премьер", про початок виробництва якого пропагандисти говорили ще 2010 року. Була інформація про те, що проблема з виготовленням цих машин пов'язана з нестачею якихось закордонних компонентів, проте керівництво корпорації замовчує, яких саме і чому їх не можна було закупити до введення такої кількості антиросійських санкцій.

Російський літак ДРЛС А-100 Фото: ТАСС

Зазначається, що перший А-100 мав піднятися в повітря ще у 2014, тобто до запровадження експортних обмежень, однак цього не сталося. Критики кажуть, що ця машина розроблялася за технологіями 2000-х, тому застаріла щонайменше років на 10.

Важливо

Розконсервування старих А-50: у ЗСУ пояснили, як швидко ворог може замінити знищенні літаки

Незалежно від ситуації, що склалася, пишуть оглядачі, надходження нового модернізованого А-50У дасть змогу російським ПКС збільшити кількість цих життєво важливих літаків на театрі воєнних дій. І якщо виробники розглядають можливість відновлення робіт над новими літаками А-50, щоб заповнити оперативні втрати, то це призведе до заміни застарілих одиниць у поточному парку.

Нагадаємо, після втрат літаків А-10 Росія може заповнити прогалини в радіолокаційній розвідці, використовуючи транспортні А-12, які будуть оснащені радарами від винищувачів Су-35. Це радари з пасивною електронною скануючою решіткою "Ирбис-Э".