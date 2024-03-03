Розконсервування старих А-50: у ЗСУ пояснили, як швидко ворог може замінити знищенні літаки

Після успішної роботи українських військових спроможності А-50 зменшилися щодо проведення радіолокаційної розвідки, отримання цінної інформації щодо планування подальших атак, розповів речник ПС Юрій Ігнат.

Related video

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що Російська Федерація може швидко зняти зі зберігання літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на заміну знищених. Про це він повідомив під час телемарафону 3 березня.

Речник ПС наголосив, що ворог намагатиметься відновити втрати літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, як це було зі знищеною тактичною авіацією.

"Відновлення літака — це річ не проста. Питання в тому, в якому стані його законсервували", — сказав Юрій Ігнат.

Якщо окупанти отримають відповідну команду зверху, то, на його думку, не будуть дуже довго його відновлювати та знімати зі зберігання.

Зі слів Ігната, після успішної роботи Повітряних сил, можливості А-50 значно зменшилися. Він наголосив, що це досягнення, "якого не було ніколи". Юрій Ігнат розповів, що літак А-50 збили два рази, зокрема на великій відстані, та відтіснили їх подалі від лінії бойового зіткнення, що в результаті зменшило спроможності А-50 проводити радіолокаційну розвідку, дізнаватися цінну інформацію щодо планування подальших атак української авіації.

Нагадаємо, 14 лютого українські військові збили російський літак А-50 над Азовським морем. Тоді ж було уражено повітряний командний пункт Іл-22. 23 лютого неподалік Єйська (РФ) було збито другий літак А-50.

2 березня у британській розвідці розповіли, що окупанти можуть переобладнати авіацію після втрати літаків А-50. В Міноборони Британії вважають, що росіяни спробують повернути в експлуатацію раніше законсервовані А-50.