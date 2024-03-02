"Пробіл у можливостях": Росія шукає способи замінити літаки А-50, — розвідка Британії

Росії доведеться шукати варіанти, щоб замінити судно шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки.

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Росія може вдатися до переобладнання авіації після втрати літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомляє Міністерства оборони Великої Британії.

Згідно з даними розвідки, за тиждень після втрати другого А-50, Росія, найімовірніше, тимчасово призупинила їх експлуатацію. Це рішення діятиме до завершення внутрішнього розслідування про невдалий захист даних повітряних засобів і про способи зниження загрози, що продовжує виходити від української протиповітряної оборони, яке проводять терористи.

"Втрата цього засобу, що забезпечує щоденне командування та управління російськими повітряними операціями, дуже ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків. Це прогалина в можливостях, яку Росія не може собі дозволити над спірним повітряним простором східної та південної України", — зазначає розвідка.

Ймовірно, Кремлю доведеться шукати альтернативні рішення для подолання цієї нестачі, можливо, шляхом переобладнання літаків і вжиття більш ризикованих заходів для забезпечення ефективної повітряної підтримки, яка необхідна для ворожих сухопутних військ.

"Це довготривала проблема, яка майже напевно загострилася після виведення А-50, які підтримували операції", — зазначає розвідка.

Цілком імовірно, що ворог спробує повернути в експлуатацію раніше законсервовані А-50, щоб пом'якшити вищезгадану проблему.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року росіяни втратили одразу два літаки А-50. Перший літак збили 14 лютого над Азовським морем. Разом із ним від удару невідомого снаряда постраждав повітряний командний пункт Іл-22, який зумів дістатися до аеропорту і все ж не розбився.

Другий літак А-50 збили неподалік від Єйська 23 лютого. Місцеві жителі показали велику пожежу на місці падіння, а також окремі уламки. Згодом з'явилися супутникові знімки місця падіння: помітили вигоріле поле площею 45 соток.