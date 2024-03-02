"Пробел в возможностях": Россия ищет способы заменить самолеты А-50, — разведка Британии

России придется искать варианты, чтобы заменить судно путем перепрофилирования самолетов и принятия большего риска ради обеспечения эффективной воздушной поддержки.

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Россия может прибегнуть к переоборудыванию авиации после утраты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщает Министерства обороны Великобритании.

Согласно данным разведки, спустя неделю после утраты второго А-50, Россия, по всей видимости, временно приостановила их эксплуатацию. Это решение будет действовать до завершения внутреннего расследования о неудачной защите данных воздушных средств и о способах снижения угрозы, продолжающей исходить от украинской противовоздушной обороны, проводимого террористами.

"Потеря этого средства, обеспечивающего ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов. Это пробел в возможностях, который Россия не может себе позволить над спорным воздушным пространством восточной и южной Украины", — отмечает разведка.

Вероятно, Кремлю придется искать альтернативные решения для преодоления этого недостатка, возможно, путем переоборудования самолетов и принятия более рискованных мер для обеспечения эффективной воздушной поддержки, которая необходима для вражеских сухопутных войск.

"Это долговременная проблема, которая почти наверняка обострилась после вывода А-50, которые поддерживали операции", — отмечает разведка.

Вполне вероятно, что враг попытается вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные А-50, чтобы смягчить вышеупомянутую проблему.

Напомним, что в феврале 2024 года россияне потеряли сразу два самолета А-50. Первый самолет сбили 14 февраля над Азовским морем. Вместе с ним от удара неизвестного снаряда пострадал воздушный командный пункт Ил-22, который сумел добраться до аэропорта и все же не разбился.

Второй самолет А-50 сбили неподалеку от Ейска 23 февраля. Местные жители показали большой пожар на месте падения, а также отдельные обломки. Впоследствии появились спутниковые снимки места падения: заметили выгоревшее поле площадью 45 соток.