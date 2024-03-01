"Ключевая роль в системе ПВО": эксперт рассказал, может ли РФ возобновить выпуск А-50

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, Россия такую технику не выпускала, а лишь переоборудовала с темпом один самолет на два – три года.

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Россияне хотят возобновить производство самолетов модели А-50. Однако, существует одно важное условие, которое могло бы помешать этому плану. Об этом сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, на данный момент на заводе в Таганроге, Россия, находятся два самолета модели А-50, которые враг собирается модернизировать до уровня стандартов А-50У.

"Россия имеет в своем подразделении, которое отвечает за обслуживание А50 и А-50У, еще шесть самолетов и, видимо, уже вернулся из ремонта поврежденный седьмой самолет", – сказал эксперт.

Согласно заявлению Романенко, российская сторона продолжает эксплуатировать эти самолеты, так как они играют ключевую роль в системе противовоздушной обороны. Фактически, Россия не выпускала подобную технику, а проводила переоборудование с темпом около одного самолета за два — три года.

"Первый самолет А-50У в 2011 году россияне сделали, кроме того у них еще несколько самолетов немодернизированных со старым советским аналоговым оборудованием находятся на базах хранения", – отметил он.

По его словам, поэтому восстановление данной техники не представляется возможным.

Однако, важно отметить, что вес радиоэлектронного оборудования на самолетах модели А-50 достигает 20 тонн, что подразумевает использование множества различных компонентов. Учитывая текущие темпы поставок, вряд ли оккупанты смогут получить все необходимые компоненты в короткие сроки. Следовательно, если ранее на переоборудование требовалось 2–3 года, то с учетом текущей обстановки это может занять 5–6 лет.

"Если надо будет, то россияне пригонят их в тот район, который нужно. Но опять проблема – с какого расстояния эти самолеты использовать. Они пробовали со 150 километров прокладывать маршруты – сбили самолет. Пробовали с 250 километров – сбили. Если проложить маршрут за 300 километров, то он просто ничего не будет видеть, и не будет смысла вообще использовать эти самолеты", – добавил Романенко.

Напомним, что в феврале 2024 года россияне потеряли сразу два самолета А-50. Первый самолет сбили 14 февраля над Азовским морем. Вместе с ним от удара неизвестного снаряда пострадал воздушный командный пункт Ил-22, который сумел добраться до аэропорта и все же не разбился.

Второй самолет А-50 сбили неподалеку от Ейска 23 февраля. Местные жители показали большой пожар на месте падения, а также отдельные обломки. Впоследствии появились спутниковые стволы места падения: заметили выгоревшее поле площадью 45 соток.