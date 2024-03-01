Прячется вплотную к фронту: СМИ отыскали еще один самолет А-50 на аэродроме в РФ (фото)

Добраться до самолета А-50, который находится неподалеку от линии фронта, не слишком просто. Нужно или поплыть Крым, или перелететь оккупированные территории.

Related video

Российское командование переместило дефицитный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродром в Таганроге в Ростовской области РФ. Воздушное судно регулярно приземляется и взлетает на местном аэродроме. Спутниковые фотографии с изображением самолета-шпиона отыскали журналисты проекта "Схемы", рассказали в Telegram-канале "Радио Свобода".

Журналисты получили две спутниковых фотографии местности в Таганроге. На фотографии — стоянка российских самолетов.

Важно

Могут уничтожить: РФ три дня не отправляет самолеты А-50 близко к Украине, — Игнат (видео)

Первое изображение сделано 28 февраля 2024 года над точкой с координатами 47° 11′ 45″ N, 38° 51′ 50″ E, и самолета А-50 на фото не видно.

Самолет ДРЛВ А-50 28 февраля 2024 года Фото: Радіо Свобода

Второе фото сделано 29 февраля 2024 года. В точке с координатами 47° 11′ 53″ N, 38° 51′ 55″ E можно увидеть очертания самолета-шпиона.

Самолет ДРЛВ А-50 29 февраля 2024 года Фото: Радіо Свобода

В заметке указывается, что воздушное судно не впервые дислоцируется в указанной местности в Таганроге. В частности, предыдущие случаи, когда его там заметили — сентябрь 2023 и 15 февраля 2024 года. Подобные перемещения свидетельствуют, что самолет находится в рабочем состоянии и активно используется.

Отметим, месторасположение А-50 — аэродром "Таганрог-Южный", совсем рядом — Таганрогский механический колледж, а в 4 км к северу — военная авиабаза "Таганрог".

Самолет ДРЛО А-50 — на аэродроме "Таганрог-Южный" Фото: Google Maps

Ориентировочное расстояние от стоянки воздушного судна, стоимостью 350 млн долл. до подконтрольной Украине территории — около 130 км. Впрочем, чтобы туда добраться, придется преодолеть оккупированные территории или двигаться в обход Крыма по Черному и Азовскому морях.

Самолет ДРЛВ А-50 — расстояние для удара Фото: DeepStateMAP

Падение А-50 — детали событий

Отметим, в феврале 2024 года россияне потеряли сразу два самолета А-50. Первый самолет сбили 14 февраля над Азовским морем. Вместе с ним от удара неизвестного снаряда пострадал воздушный командный пункт Ил-22, который сумел добраться до аэропорта и все же не разбился.

Второй самолет А-50 сбили неподалеку от Ейска 23 февраля. Местные жители показали большой пожар на месте падения, а также отдельные обломки. Впоследствии появились спутниковые стволы места падения: заметили выгоревшее поле площадью 45 соток.

Военные эксперты не могут точно установить, каким именно оружием попали по российским самолетам. Среди версий — западный комплекс Patriot или усовершенствованная советская установка С-200.

Между тем военный обозреватель Александр Коваленко подсчитал, что враг потерял три драгоценных самолета, а еще три имеет в нерабочем состоянии. По ориентировочным оценкам ВС РФ могут поднять в разведку только 2-3 воздушных судна.

Одна из причин усиленной атаки на самолеты дальнего обнаружения — подготовка Украины к появлению истребителей F-16, объяснили эксперты. Между тем представитель Воздушных сил Юрий Игнат в очередной раз объяснил, что западных самолетов ВСУ еще не получили — их ожидают весной или летом 2024 года.