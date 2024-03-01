"Ключова роль у системі ППО": експерт розповів, чи може РФ відновити випуск А-50

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, Росія таку техніку не випускала, а лише переобладнала з темпом один літак на два-три роки.

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Росіяни хочуть відновити виробництво літаків моделі А-50. Однак, існує одна важлива умова, яка могла б стати на заваді цьому плану. Про це повідомив авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, наразі на заводі в Таганрозі, Росія, перебувають два літаки моделі А-50, які ворог збирається модернізувати до рівня стандартів А-50У.

"Росія має у своєму підрозділі, який відповідає за обслуговування А50 і А-50У, ще шість літаків і, мабуть, уже повернувся з ремонту пошкоджений сьомий літак", — сказав експерт.

Згідно із заявою Романенка, російська сторона продовжує експлуатувати ці літаки, оскільки вони відіграють ключову роль у системі протиповітряної оборони. Фактично, Росія не випускала подібну техніку, а проводила переобладнання з темпом близько одного літака за два — три роки.

"Перший літак А-50У в 2011 році росіяни зробили, крім того, у них ще кілька літаків немодернізованих зі старим радянським аналоговим обладнанням перебувають на базах зберігання", — зазначив він.

За його словами, тому відновлення цієї техніки не є можливим.

Однак, важливо зазначити, що вага радіоелектронного обладнання на літаках моделі А-50 досягає 20 тонн, що передбачає використання безлічі різних компонентів. З огляду на поточні темпи поставок, навряд чи окупанти зможуть отримати всі необхідні компоненти в короткі терміни. Отже, якщо раніше на переобладнання було потрібно 2-3 роки, то з урахуванням поточної обстановки це може зайняти 5-6 років.

"Якщо треба буде, то росіяни приженуть їх у той район, який потрібно. Але знову проблема — з якої відстані ці літаки використовувати. Вони пробували зі 150 кілометрів прокладати маршрути — збили літак. Пробували з 250 кілометрів — збили. Якщо прокласти маршрут за 300 кілометрів, то він просто нічого не буде бачити, і не буде сенсу взагалі використовувати ці літаки", — додав Романенко.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року росіяни втратили одразу два літаки А-50. Перший літак збили 14 лютого над Азовським морем. Разом із ним від удару невідомого снаряда постраждав повітряний командний пункт Іл-22, який зумів дістатися до аеропорту і все ж не розбився.

Другий літак А-50 збили неподалік від Єйська 23 лютого. Місцеві жителі показали велику пожежу на місці падіння, а також окремі уламки. Згодом з'явилися супутникові стовбури місця падіння: помітили вигоріле поле площею 45 соток.