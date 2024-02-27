Горіли 45 соток: як виглядає поле, на якому упав російський літак А-50 (фото)

Російський літак упав за 50 метрів від житлового будинку на хуторі Трудова Вірменія. Внаслідок вибуху майже вигоріло поле, розташоване неподалік.

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Місцем падіння літака далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50, який розбився 23 лютого у Краснодарському краї, виявилось поле на околиці хутора Трудова Вірменія у Краснодарському краї РФ. Супутникові світлини, зроблені до та після інциденту, опублікували на порталі "Радио Свобода. Россия".

На супутникових світлинах можна побачити місцевість в Трудовій Вірменії. На кадрах до інциденту (дата не вказується) — поле, розташоване на березі річки Мігута.

Місце падіння А-50 - до інцидента 23 лютого Фото: Радио Свобода

Наступна світлина зроблена після падіння літака. На ній видно чорну пляму, яка займає ледь не половину поля.

Місце падіння А-50 - після інциденту 23 лютого Фото: Радио Свобода

Журналісти обвели межі чорної плями і визначили орієнтовну площу, пошкоджену внаслідок інциденту — це приблизно 4500 кв. м (або 45 соток). Чорнота на місці падіння означає, що палала сильна пожежа.

На зображенні Google Earth можна помітити, що зліва від місця падіння розташовані господарські споруди — вони могли бути зруйновані. За 50 м на північ — житловий будинок та вулиця Широкля — єдина на хуторі Трудова Вірменія.

Літак А-50 — місце падіння біля хутора в РФ Фото: Google Earth

Падіння А-50 — як упав другий літак ЗС РФ

Зазначимо, 23 лютого у мережі опублікували кадри падіння тоді ще невідомого повітряного судна. Росіяни опублікували відео, на якому літак спершу викидає низку теплових пасток, але потім по ньому все ж прилітає снаряд. На інших кадрах показали пожежу на місці падіння, а також уламки з ясно видимими підписами компонентів.

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В ГУР Міноборони України підтвердили, що завдяки тісній співпраці з Повітряними силами ЗСУ Україні вдалось вистежити та збити черговий літак-шпигун, орієнтовною вартістю приблизно 400 млн дол. Розвідники опублікували інфографіку, яка показала траєкторію руху літака і те, як змінювались параметри польоту.

Російські військкори заявили, що знищення А-50 — це наслідок "френдлі-фаєра" сил ППО ЗС РФ. Водночас з українського боку не називають точний засіб ураження. Тим часом військові експерти розглядають кілька версій: серед них — західний комплекс ППО Patriot або вдосконалений комплекс С-200.

Попередній випадок збиття А-50 стався 14 лютого. Удар завдали над Азовським морем: уламки літака потонули або їх викинуло на берег. Літак супроводження — командний пункт Іл-22 — зумів дістатись до найближчого аеропорту.

Нагадуємо, 27 лютого ЗС РФ втратили ще два повітряних судна — ЗСУ збили винищувачі-бомбардувальники Су-34, які скидали КАБи на східному відрізку фронту. Військовий оглядач зауважив, що втрати російської авіації не настільки потужні, щоб це відобразилось на кількості запущених авіабомб.