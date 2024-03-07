У Китаї пропонують скликати міжнародну конференцію, щоб врегулювати "кризу в Україні"

За словами очільника китайського МЗС Ван Ї, на відповідній конференції російська та українська сторони братимуть участь на "рівних правах" і матимуть можливість "неупереджено обговорити всі мирні плани".

Аби врегулювати "кризу в Україні" необхідно провести міжнародну мирну конференцію, визнану українською та російською стороною, в ході якої країни мали б можливість відверто висловити свої позиції та домовитися. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на пресконференції в кулуарах сесії законодавчого органу КНР, передає кореспондент "Укрінформу".

"Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції, на яку погодяться і Україна, і Росія, в якій усі сторони братимуть участь на рівних правах і матимуть можливість неупереджено та чесно обговорити всі мирні плани", — заявив він.

Як зазначають журналісти, також міністр нагадав про оприлюднений у 2023 році "мирний план Китаю з 12-ти пунктів" та місії спецпредставника уряду КНР Лі Хуея з "човникової дипломатії", які б сприяли врегулюванню ситуації в Україні. Крім того, він підкреслив незмінність позиції Китаю стосовно якнайшвидшого припинення бойових дій та повернення до дипломатії в "українській кризі"( так у Пекіні називають війну – ред.).

"Усі наші зусилля спрямовані на досягнення однієї мети – прокласти шлях до припинення збройного конфлікту та початку мирних переговорів", — додав очільник МЗС Китаю.

Нагадаємо, 6 березня спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі "дуже цінують" відносини з Китаєм, які нібито перебувають "на піку", але і його планують невдовзі "подолати".