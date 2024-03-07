Понад $150 млн на боєприпаси: Норвегія долучається до закупівлі 800 тисяч снарядів для України

Київ терміново потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти агресивній війні проти Російської Федерації, заявив голова норвезького уряду.

Норвегія оголосила про надання близько 1,6 млрд норвезьких крон (153 млн доларів) на закупівлю боєприпасів для України під керівництвом Чехії. Таким чином Осло забезпечить повне фінансування ініціативи Праги. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду Норвегії.

Прем'єр-міністр країни у своїй заяві наголосив, що Україна відчуває гостру потребу у великій кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти російській агресивній війні.

"Ми вирішили виділити до 1,6 мільярда норвезьких крон на ініціативу під егідою Чеської Республіки, щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами", — сказав глава норвезького уряду.

Своєю чергою міністр оборони Бйорн Арільд Грам нагадав, що Норвегія підтримує Київ з перших днів повномасштабної війни та передавала Україні боєприпаси з власних запасів Збройних сил.

Зокрема, у 2023 році Осло виділило на військову підтримку Києва близько 10 млрд норвезьких крон у вигляді пожертвувань з оборонного сектору і промисловості, грантів міжнародним фондам, а також на навчання українських військових.

"Ми сподіваємося, що норвезька та європейська підтримка чеської ініціативи сприятиме тому, щоб Україна якнайшвидше отримала велику кількість нових боєприпасів" – додав Грам.

Нагадаємо, 22 лютого про свій намір інвестувати у виробництво боєприпасів під керівництвом Чехії заявила Канада. Оттава готова виділити 30 мільйонів доларів.

Крім того, ініціативу Чехії підтримали Данія, Франція, Литва, Латвія, Німеччина і Нідерланди.

6 березня Bloomberg повідомляло, що союзники України виділили майже все необхідне фінансування для очолюваної Прагою ініціативи із закупівлі сотень тисяч артснарядів для України. За даними журналістів боєприпаси можуть доставити в Україну вже в найближчі кілька тижнів.