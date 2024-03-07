В РФ БпЛА атакував комбінат "Северсталь" і поцілив в індукційну плиту

Влада повідомляє про виробничі неполадки через влучання невідомого БпЛА. Постраждалих в результаті інциденту немає.

В Череповці Вологодській області РФ стався інцидент на виробничому об'єкті "Северсталь". Його атакував невідомий БпЛА. Про це повідомив в.о. губернатора Вологодської області Георгій Філімонов.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає, підприємство працює у штатному режимі.

"У Вологодській області на підприємстві "Сєвєрсталь" сьогодні вранці стався інцидент у районі доменної печі — влучання безпілотного літального апарату невстановленої приналежності. Крім того, роботу печі порушено не було, підприємство функціонує у штатному режимі. На місці події працюють оперативні та слідчі служби", — написав він.

Пізніше гендиректор дивізіону "Сєвєрсталь Російська сталь" Євген Виноградов повідомив про "технологічний інцидент" у доменному виробництві.

"Сьогодні вранці у доменному виробництві стався технологічний інцидент. Постраждалих немає. Один із агрегатів виведений у запланований раніше ремонт", — розповів він.

В соцмережах пишуть, що причиною вибуху був БпЛА, який поцілив в одну з індукційних печей. Всього регіон атакували 6 безпілотників.

У пресслужбі "Северстали" вибуховий інцидент не коментували.

"Северсталь" випускає гарячекатаний та холоднокатаний сталевий прокат, гнуті профілі та труби, сортовий прокат тощо.

Нагадаємо, що 6 березня у Росії заявили про атаку на аеродром і нафтобазу у Воронезькій області. Безпілотник спробував атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі, але був нібито збитий засобами ППО за кілька кілометрів від аеродрому.