ШІ, БТРи і футуристичні дронобійки: найцікавіше озброєння з виставки DIMDEX в Катарі

Штучний інтелект — тренд, який не обійшов стороною і військову техніку. Дрони автоматично виявляють цілі, а системи протидії — дрони. Також країни показали вже готові рішення для потенційного замовника.

В Катарі проходила Міжнародна виставка та конференція морської оборони в Досі DIMDEX 2024. Фокус зібрав найцікавіші зразки зброї, як нової, так і вже відомої.

"Дронобійка" з передовими технологіями — i-X Stealth Combat Vehicle

Бельгійський виробник John Cockerill продовжує працювати над платформою i-X, яка покликана для боротьби з дронами. Окрім футуристичного дизайну виробник попрацював, щоб машина була ефективною проти БПЛА. В останню ітерацію додано елементи штучного інтелекту у системі управління вогнем.

Система керування має автоматичне виявлення і супроводження цілей, а штучний інтелект додає прогнозування руху цілей. Разом з покращеними балістичними характеристиками підвищується ефективність системи. Машина може вести прицільний та ефективний вогонь на швидкості 120 км/год на бездоріжжі. Загальна максимальна швидкість складає 200 км/год і має запас ходу 600 км. Силова установка гібридна й дозволяє розганятись до 100 км на годину за шість секунд.

Озброєнням виступає 25-мм чи 30-мм автоматична гармата, яку можна доповнити протитанковими ракетами. Допомагати виявляти цілі будуть сенсори: тепловізійна камера, лазерний далекомір і акустичні сенсори.

i-X Cockeril має футиристичні технології, які дозволяють ефективно збивати дрони Фото: Armyrecognition

Китайська багатоцільова ракета CM-501GA

Китайська аерокосмічна науково-промислова корпорація CASIC представила ракету CM-501GA для ударів поза зоною видимості (NLOS). Боєприпас розроблено для заміни попередника CM-501G. Його носієм може бути легкі транспортні засоби, невеликі кораблі і вертольоти. Радіус дії ракети складає 40 км.

Перша версія ракети була представлена ще у 2014 році. Обидві ракети базуються на снаряді CM-510G, яка була створена ще раніше. Концептуально китайці повторюють американську систему NLOS Net Fire, яку не виробляють з 2010 року.

Китай рекламує нову легку багатоцільову ракету CM-501GA Фото: Armyrecognition

Остання версія CM-501GA має подвійну систему наведення на середньому курсі — це інерціальна система і GPS. В кінцевій фазі польоту використовуються інфрачервона і телевізійне наведення. Відомо, що снаряд має діаметр 180-мм й загальну масу 100 кг, з якої 20 кг осколково-фугасна боєголовка.

Новинка може уражати:

рухомі цілі на суші і морі; стаціонарні високоцінні засоби; повітряні загрози по типу гелікоптерів і дрони.

Є ознаки, що нову багатофункціональну ракету хоче купити Пакистан для потенційної інтеграції на гелікоптери Z-9 Harbin і фрегатах 054 A/P.

Найдосконаліша версія БПЛА Camcopter S-100

Австрійська компанія Schiebel представила вдосконалену безпілотну авіаційну систему Camcopter S-100. Його позиціюють як універсальне застосування для сухопутних і морських операцій. Безпілотник не є новим, на виставці показали найдосконалішу версію. S-100 може працювати в різноманітних умовах від відкритого моря до пересіченої місцевості. Конструкція дозволяє виконувати місії:

спостереження;

розвідка;

ретрансляція звʼязку;

захоплення цілей.

Безпілотник може працювати повністю в автономному режимі, в тому числі автоматично приземлятись і злітати. Дрон здатний долати відстань до 200 км, має автономність до 6 годин, а корисне навантаження складає до 50 кг.

Бойовий модуль від дронів Cockerill 1030

Окрім повноцінної машини для боротьби з дронами John Cockerill Defense представила бойовий модуль Cockerill 1030. Розробка створена на замовлення Катару. В основі лежить автоматична гармата Mark 44 від Northrop Grumman. Особливістю бойового модуля є можливості у знищенню безпілотників. Завдяки радарам і сенсорам оператор може з високою точністю уражати цілі. Цьому сприяє діапазон підйому ствола від -10 до 70 градусів. Як і у випадку з i-X, Cockerill 1030 отримав елементи штучного інтелекту для виявлення БПЛА.

В майбутньому бойовим модулем можна буде керувати дистанційно, що дозволить встановити його на стаціонарній позиції всередині захищеного автомобіля.

Найтехнологічніший БТР LAV-700 Desert Viper

Як і у випадку з іншими зразками зброї LAV-700 дебютував ще раніше. Проте показаний зразок є квінтесенцією покращень, які тривають з 2017 року. Загальна вага машини складає 21 тонну, а вантажність може сягати ще 11 тонн.

LAV-700 Desert Viper Фото: скриншот

БТР має низку особливостей:

гідропневматична підвіска;

паливні баки, які самі герметизуються в разі ураження;

крісла, що поглинають енергію;

захист від куль калібром 14,5 мм і 30-мм у передню проєкцію.

Окрім цього LAV-700 Desert Viper можна оснастити бойовим модулем калібру 30 чи 40-мм. Рушієм виступає 711-сильний двигун Caterpillar C13 з турбонаддувом. Це дозволяє розвивати швидкість понад 110 км/год й мати запас ходу понад 1000 км. БТР здатний долати перешкоди під кутом до 60% при боковому схилі 30%, а також долати брід до 1,2 метра.