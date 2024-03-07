"Ніяких червоних ліній": Макрон заявив, що для підтримки України немає обмежень

За словами французького президента, Париж продовжить надавати допомогу Києву і Кишиневу.

Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на зустрічі з керівниками політичних партій, наголосив, що Франція не має наміру встановлювати "жодних обмежень" у своїй підтримці України. Про це повідомляє видання La Depeche.

Політик пояснив лідерам партій, що Франція не ставить "жодних меж" і "жодних червоних ліній" у своїй підтримці України, яка перебуває у стані війни з Росією.

Також Макрон підкреслив свою "непохитну підтримку" Молдови в контексті загрози з боку Росії.

У виданні зазначили, що останнім часом французький лідер активно висловлює свою підтримку Україні з боку Заходу, закликаючи своїх партнерів посилено підтримувати країну в боротьбі з Росією.

Нагадаємо, 5 березня Макрон підтримав залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України. Виробництво в Європі, як заявив президент Франції, збільшили, але потреби Києва перебувають на такому рівні, що варто дивитися на майбутнє.

А також президент Франції Емманюель Макрон під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, припустив можливість введення західних військ в Україну. У разі ухвалення такого рішення, ці солдати не братимуть участі в бойових діях.

Нагадаємо, 1 березня в МЗС Франції назвали головне завдання країни у війні. Заяви Емманюеля Макрона про введення західних військ в Україну, як вважає міністр закордонних справ Стефан Сежурне, сприяють "стратегічній двозначності", дозволяють Франції бути "на правильному боці історії".