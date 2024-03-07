Угорщина нарощує військовий потенціал за рахунок розширення парку вертольотів H225M (фото)

Вертоліт є справжнім багатоцільовим засобом, який довів свою надійність у зонах бойових дій. H-225M замінять перебувають на озброєнні Угорщини вертольоти Мі-8 і Мі-17.

Угорські льотчики 86-ї вертолітної бригади проходять програму перепідготовки на вертольоти типу H225M, оскільки ВПС країни мають намір збільшити парк цих машин. Про це повідомляє видання Hungary Today.

Досвідчені льотчики, які раніше літали на H145M, тепер освоюють усі тонкощі цього сучасного вертольота, яких угорські повітряні сили мають у розпорядженні поки що шість машин.

У процесі сертифікації були ретельно вивчені характеристики конфігурації, щоб ці вертольоти відповідали вимогам угорських сил оборони. Основне завдання H225M полягатиме в перевезенні військ і вантажів у повітрі, доповнюючи наявні середні транспортні вертольоти, які мають пройти подальший розвиток.

Купівля нових машин реалізована в межах програми модернізації Збройних сил Угорщини Zrinyi 2026. Таким чином H-225M замінять вертольоти Мі-8 і Мі-17, які перебувають на озброєнні.

Вертоліт H225M

Що відомо про H225M

H225M — тактичний транспортний військовий вертоліт великої дальності, розроблений на базі Eurocopter AS532 Cougar, Він є справжнім багатоцільовим засобом, що дає змогу військовим силам розгортатися по всьому світу.

Машина може працювати в найрізноманітніших умовах, включно з обмерзанням, і має всепогодні можливості, а також сумісна з приладами нічного бачення. Володіючи чудовою дальністю польоту в 700 морських миль, яку можна збільшити за рахунок дозаправлення паливом у повітрі або в ширяльному повітрі H225M довів свою надійність у зонах бойових дій і кризових ситуаціях по всьому світу.

Ці вертольоти можуть бути розгорнуті проти бойових машин зі слабкою бронею і для підтримки сил спеціальних операцій. Прийняття Угорщиною на озброєння цього передового військового засобу є стратегічним кроком, спрямованим на підвищення обороноздатності країни і внесення внеску в глобальну мережу операторів H225M.

Виникнувши на базі EC725 Caracal для бойових пошуково-рятувальних операцій ВПС Франції, H225M тепер отримав систему озброєння H-Force, щоб відповідати військовим потребам Угорщини. Він має істотну дальність польоту і вантажопідйомність, велику кабіну, розраховану на перевезення до 28 військовослужбовців.

Машину оснащено передовою авіонікою і системами зв'язку, а також двома потужними двигунами Makila 2A1, а її інноваційні характеристики, такі як конструкція несучого гвинта Spheriflex, сприяють зниженню вимог до технічного обслуговування.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили Польщі та Головне командування збройних сил з 8 грудня 2023 року почали брати на озброєння вертольоти Leonardo AW101 Merlin. Вони призначені для виявлення підводних човнів противника, а також для виконання рятувальних операцій ВМС у бойових умовах.