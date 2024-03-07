Посилення мобілізації в Україні: хто може потрапити на фронт у 2024 році

Чоловіки в Україні, які не служили за призовом, підлягають мобілізації після досягнення 27 років. У разі ухвалення законопроєкту № 10449 вік для призову може скоротитися до 25 років.

Мобілізація в Україні не припинялася з початку повномасштабного вторгнення Росії. 12 лютого 2024 року президент Зеленський підписав законопроєкти, які продовжили дію мобілізації та воєнного стану до 13 травня 2024 року. Про те, хто підлягає мобілізації у 2024 році пише NV.

Мобілізація в Україні

Військовозобов'язані чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані. Виключно за добровільним бажанням можуть вступити до лав армії військовозобов'язані, які мають відстрочку або визнані непридатними для військової служби за станом здоров'я.

Наприкінці 2023 року на засіданні Верховного Головнокомандувача було висунуто необхідність залучення додаткових 450-500 тисяч бійців для виконання поставлених завдань. Цю інформацію представив президент Зеленський під час пресконференції. Для посилення мобілізації уряд розробив новий законопроєкт, який уже підтримала Верховна Рада на першому читанні. Наразі законопроєкт № 10449 перебуває на розгляді комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки.

Коли закінчиться мобілізація

Завершення мобілізації залежить від виконання цілей, для досягнення яких її було розпочато. В Україні мобілізація є загальною і проводиться відкрито. Вище військово-політичне керівництво визначає кількість людей, яку необхідно призвати в армію для виконання поставлених цілей. Мобілізаційні плани є секретною інформацією, і зміни до них вносяться за поданням Генштабу.

Під час загальної мобілізації також може бути проведена мобілізація автотранспорту на державні потреби. Відповідні умови відшкодування прописані в законодавстві, однак деякі з цих умов можуть змінитися після ухвалення законопроєкту № 10449. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки також здійснюють мобілізацію та надають відстрочку тим військовозобов'язаним, хто має право на неї та подає заяву.

Процес вручення повісток військовозобов'язаним, призовникам або резервістам здійснюється особами, уповноваженими керівником відповідного Територіального Центру Комплектування. Для цього потрібне підписання відповідного наказу відповідно до законодавства.

Мобілізація в Україні — хто підлягає призову

Стан придатності до військової служби визначається військово-лікарською комісією після прибуття військовозобов'язаного до Територіального Центру Комплектування за повісткою. Норми, що впливають на рішення про придатність, зазначені в наказах Міністерства Оборони України. Перелік категорій військовозобов'язаних, які не можуть бути призвані без їхньої згоди, визначено статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Чоловіки в Україні, які не служили за призовом, підлягають мобілізації після досягнення 27 років. У разі ухвалення законопроєкту № 10449 вік для призову скоротиться до 25 років. Мобілізація строковиків не проводиться під час воєнного стану. Планується також заміна строкової служби на базовий військовий вишкіл.

Мобілізація жінок передбачена законом, але за заявою військово-політичного керівництва України, в країні така мобілізація не проводиться.

Так, мобілізації підлягають такі категорії чоловіків:

Придатні та обмежено придатні за станом здоров'я військовозобов'язані від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані від 27 до 60 років, визнані придатними до виконання бойових завдань.

Військовозобов'язані від 18 до 60 років, які раніше проходили військову службу і визнані придатними до виконання бойових завдань.

Чоловіки від 18 до 60 років з досвідом військової служби або без нього, визнані придатними або обмежено придатними до служби.

Військовозобов'язані, які стоять на обліку і визнані придатними до виконання бойових завдань.

Зняті з військового обліку чоловіки, якщо їх визнали придатними або обмежено придатними до військової служби.

Виключені з військового обліку чоловіки, які пройшли ВЛК вищої інстанції та визнані придатними або обмежено придатними до служби.

Особи з інвалідністю або правом на відстрочку, визнані придатними або обмежено придатними до служби, можуть бути мобілізовані за власним бажанням.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що у Верховній Раді назвали можливі покарання для українських ухилянтів. Народний депутат Федір Веніславський розповів, що профільний комітет продовжує розглядати обмеження і деякі з них уже відкинули. Серед можливих санкцій передбачають блокування банківських рахунків, заборону на керування автомобілем, а також штрафи.