БТР-60 морально застарілі, але є нюанс: оглядач про передавання Болгарією бронетехніки для ЗСУ

Експерт Олександр Коваленко вважає, що болгарські бронетранспортери не будуть відправляти у зону бойових дій у тому ж вигляді, в якому їх отримає Україна, адже доопрацювання — "просто обов'язкове".

Нещодавно уряд Болгарії розпочав доставлення бронетранспортерів в Україну. Йдеться про БТР-60, БРДМ-2 та САУ 2С1 "Гвоздика". Згодом в експертів виникли питання до того, що БТР-60 — морально застаріла техніка, проте українська армія має значний досвід її експлуатації. Про це заявив військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, БТР-60 справді "морально та технічно застаріла" бронетехніка, але є нюанс — Україна має "багатий досвід роботи з цим матеріалом".

Коваленко зауважив, що протягом останніх десяти років було підготовлено та реалізовано кілька цікавих проєктів модернізації та покращення старого радянського БТР-60.

БТР-60 "Хорунжий"

Як додає військово-політичний оглядач, "найцікавішою" версією був БТР-60 "Хорунжий", який є глибокою модернізацією радянського бронетранспортера від компанії "Практика".

"Причому модернізація у повному розумінні глибока — з новим компонуванням відсіків, підвищеним рівнем бронезахисту корпусу та протимінного захисту та багатьма іншими кардинальними змінами", — наголосив експерт.

Модернізація БТР-60

За його словами у компанії "Техімпекс" була версія БТР-60ПБ-Т з бойовим модулем БМ-23-2 та рядом інших нововведень, зокрема, заміна аналогової радіостанції Р-123 на нові цифрові — КВ та УКХ діапазонів типу Motorolla, Kenwood та інші.

Крім того, як уточнює Коваленко, машини мали можливість отримати комплект рознесеного бронювання, який підвищує захист від боєприпасів Б32 калібрів 7,62*54 мм (790 кг), 12,7*108 мм (1024 кг) та 14,5*114 мм (1144 кг) за всіма проєкціями.

"В цілому, у нас досить багатий досвід роботи з БТР-60 і я не думаю, що в зону БД їх відправлять саме в тому вигляді, в якому ми їх отримаємо. Доопрацювання, за нинішніх умов, просто обов'язкове. В іншому випадку це і справді буде цілковитий facepalm", — запевняє військово-політичний оглядач.

Болгарія відправила першу партію обіцяних БТР в Україну

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що болгарський уряд почав доставку бронетранспортерів в Україну. Згідно з інформацією ЗМІ, перший бронетранспортер був завантажений на платформу та відправлений із бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Нові Іскарі.

Загальна кількість бронетранспортерів, що відправляються в Україну, становить 110 одиниць. Відповідальність за їх перекидання лежить на Міністерстві оборони. Транспортування почалося 6 березня, і бронетранспортери перевозитимуть комплектами по 6 одиниць.

Нагадаємо, про те, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів стало відомо ще у липні 2023 року. Однак пізніше президент Болгарії Румен Радев наклав вето на це рішення.

Тоді політик заявив, що болгарські депутати недостатньо ознайомилися "з конкретними умовами передачі". Він із цієї причини повернув документ до парламенту.

Однак 8 грудня 2023 року повідомлялося, що парламент Болгарії подолав вето президента — бронетранспортери почали готувати до відправлення.

Але на початку лютого стало відомо, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні, оскільки Міністерство оборони країни звернулося до НАТО з проханням відшкодувати транспортні витрати.