Армія РФ готується до затяжного протистояння з країнами НАТО в Балтії, — Bloomberg

За даними литовської розвідки, в Росії відбувається велика реорганізація збройних сил, яка займе кілька років. Естонська розвідка вважає, що РФ знадобиться від трьох до п'яти років, щоб відновити свою військову машину настільки, щоб становити пряму загрозу для військового альянсу.

Розвідка Литви попереджає, що російські військові активно готуються до тривалої протидії країнам-членам НАТО в регіоні Балтійського моря, оскільки Кремль посилює свій військовий потенціал на заході. Про це пише видання Bloomberg.

Згідно зі спільною доповіддю військових і розвідувальних служб країн Балтії, російська армія дедалі активніше використовує повітряні, морські та ядерні засоби для проєктування російської могутності на Балтику. Цей процес є частиною великої реорганізації збройних сил Росії в західних регіонах, зазначає видання.

Однак створення необхідної інфраструктури та оснащення підрозділів особовим складом і озброєнням займе "щонайменше кілька років", зазначає доповідь.

Литовська розвідка також підкреслює, що такі дії Росії компенсують її втрати в Україні та створюють нові можливості для довгострокового протистояння із Заходом.

"У міру того як російська кампанія в Україні триває вже третій рік, члени НАТО на східному фланзі альянсу все частіше порушують питання про можливість прямої загрози Заходу. У нещодавній доповіді естонська розвідка припустила, що Росії знадобиться від трьох до п'яти років, щоб відновити свою військову машину настільки, щоб становити пряму загрозу для військового альянсу", — йдеться в матеріалі.

Крім того, у доповіді наголошується, що Білорусь просунулася у створенні "надійного ядерного потенціалу" на своїй території після оголошення Росією про розміщення нестратегічної ядерної зброї в країні.

"Уряд у Мінську оновив інфраструктуру ядерних сховищ, а військовий персонал пройшов підготовку з експлуатації ядерних систем. Білоруські війська мають у своєму розпорядженні два потенційні засоби доставлення ядерної зброї — штурмовики Су-25, що базуються на авіабазі в Ліді, недалеко від кордону з Литвою, і мобільні ракетні комплекси "Іскандер-М" в Осиповичах у центральній частині Білорусії", — пишуть журналісти.

"Росія дедалі частіше вдається до шантажу і погроз, включно з ядерною риторикою, щоб змусити Захід скоротити свою підтримку України", — йдеться в доповіді.

Журналісти також зазначають, що на знак протесту проти можливого вступу Фінляндії до НАТО, Росія минулого року розмістила на Ладозькому озері, біля південно-східного кордону Фінляндії, кораблі, здатні нести крилаті ракети "Калібр".

Крім того, Кремль віддав наказ важким бомбардувальникам Ту-22М3 здійснити п'ять польотів над Балтійським морем у 2023 році, на відміну від попереднього року, коли таких польотів не було.

Нагадаємо, 29 лютого повідомлялося, що французькі винищувачі Mirage 2000-5 перехопили над Балтійським морем два російських Су-30М, а потім Ан-72.

Також 29 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що в разі поразки України в повномасштабній війні проти Росії, НАТО доведеться воювати з Росією.