Літаки НАТО перехопили російські винищувачі над Балтійським морем (відео)

Винищувачі НАТО за останню добу двічі перехоплювали російські військові літаки над Балтикою.

Related video

Французькі винищувачі Mirage 2000-5 в четвер, 29 лютого, перехопили над Балтійським морем два російські Су-30М, а згодом Ан-72. Про це 1 березня повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі X.

"Подивіться, який вигляд має перехоплення вчора над Балтійським морем двома французькими Mirage 2000-5 двох російських Су-30М", — йдеться в повідомленні.

Трохи пізніше французькі літаки перехопили й російський Ан-72 у міжнародному просторі на північ від Польщі.

Ситуація в небі Балтики

Французькі військові літаки знаходяться в ряді країн-членів НАТО в рамках місії "Повітряна поліція НАТО", спрямованої на безпеку повітряного простору Альянсу. Ці місії були посилені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил Франції, 27 лютого Франція також піднімала в повітря винищувачі для перехоплення російського військового літака. Йдеться про Іл-20, який перебував біля узбережжя Естонії.

Російські військові літаки регулярно здійснюють польоти з материкової частини Росії до Калінінграда і назад, а це означає, що подібні дії є досить звичним явищем у регіоні. Літаки НАТО раніше щорічно робили близько 400 перехоплень російських літаків.

Важливо

НАТО не планує відправляти своїх військових в Україну, — Столтенберг

У 2024 році стало відомо про низку двосторонніх безпекових угод, укладених з країнами Європейського Союзу і НАТО: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією тощо. Згідно з текстами угод, йдеться про надання військової та гуманітарної підтримки, але не вказано про можливість вступу іноземних армій у війну з РФ.