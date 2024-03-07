ЗС РФ не зможуть підійти: Гуменюк розповіла про укріплення на правому березі Дніпра

Речниця Сил оборони півдня зауважила, що на відповідній ділянці фронту головною лінією бойового зіткнення є річка Дніпро, тому важливо не дати противнику перебратися та висадитися.

На правому березі Дніпра проведені заходи з облаштування оборонних споруд. Ключовою метою є запобігання можливості російським окупантам підходити та висаджуватися на відповідній території. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, у коментарі для видання "Радіо Свобода".

"Ми укріплюємо те, що було заготовлено, вдосконалюємо те, що було на момент повномасштабного вторгнення, можливо, недороблено, тому що робилося вже в потужних бойових умовах", — зазначила вона.

Гуменюк зауважила, що у відповідній географічній обстановці головною лінією бойового зіткнення є річка Дніпро, тому "надважливим" завданням залишається не дати противнику перебратися, висадитися і навіть підійти до правого берега.

"По-перше, він ландшафтно вищий за лівий берег. Це вже перша складність, яку ворогу подолати фактично неможливо. Тому, що розташування наших гармат на вищому рівні встановлює вогневий контроль над водою на момент підходу до берега", — зазначила спікерка.

Крім того, Гуменюк запевняє, що українські оборонні споруди були розташовані з урахуванням усіх змін у ландшафті, внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

Через це, за словами речниці, противник превентивно працює, використовуючи зокрема безпілотники та артилерію з лівого берега. Це також підкреслює важливість оборонних споруд та їхнього захисту від контрбатарейних ударів.

"Саме тому привілей нашої бойової роботи – за контрбатарейною боротьбою, яка більш далекобійна, яка працює на нашу перспективу. Треба порушити нормально налаштовану оборону ворога в глибині для того, щоб відступаючи, він не мав надійного захисту", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, 4 березня про можливий наступ ЗС РФ на Півдні України висловився начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, противник заздалегідь планував інформаційну кампанію в південних регіонах країни. Пов'язані розмови з тим, що ЗСУ споруджують лінії оборони.