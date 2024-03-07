"Війна в найжорстокішій формі": Європа живе в передвоєнний час, а наші брати воюють, — Туск

За словами польського прем'єра, немає причин, щоб капітулювати перед злом, оскільки економічний, демографічний, фінансовий і моральний потенціал Європи вищий, ніж потенціал агресора.

Нещодавно обраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із попередженням про те, що в Європі настала нова передвоєнна ера, яку можна порівняти з роками, що передували Другій світовій. Про це повідомляє The Guardian.

"Часи блаженного спокою минули. Післявоєнна епоха закінчилася. Ми живемо в нові часи, у довоєнну епоху. По суті, для деяких наших братів цей час уже й не передвоєнний. Це повномасштабна війна у своїй найжорстокішій формі", — звернувся він до своїх колег і сотень парламентаріїв із ЄС на щорічному з'їзді "Європейської народної партії" в Бухаресті.

За його словами, "не наша вина, що в повсякденному словнику знову з'явилися такі вирази як бої, обстріли, ракетні атаки та геноцид".

Європа хотіла жити й розвиватися в післявоєнному світі. Але сьогодні потрібно говорити про те, що доводиться або чинити опір і захищати кордони, території та принципи — як наслідок майбутніх громадян і майбутні покоління, — або загинути.

За його словами, немає причин, щоб капітулювати перед злом, оскільки економічний, демографічний, фінансовий і моральний потенціал Європи вищий, ніж потенціал агресора. І важливо, щоб Європа повірила у свою силу.

"Що стосується оборонних можливостей, ми не можемо жити ілюзіями. Ніхто, крім нас, не займе наше місце в цьому бою за нашу безпеку та наше майбутнє. Ми самі — найкращий гарант нашої безпеки та єдності", — заявив він.

Нагадаємо, що Дональд Туск назвав вимоги польських фермерів про повну блокаду кордону з Україною неприйнятними.

Також повідомлялося, що Туск пропонує Євросоюзу ухвалити спільне рішення щодо заборони на імпорт російського та білоруського зерна.