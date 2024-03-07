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"Щодо ворога все дозволено": Медведєв пригрозив Макрону через слова про Україну

Ольга Хім'як
Фото: rg.ru | Медведєв вважає, що для Парижа більше немає "червоних ліній"

Експрезидент Росії заявив про готовність стерти "червоні лінії для Франції", після заяви Макрона щодо допомоги Києву.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації і колишній президент РФ Дмитро Медведєв відреагував на слова президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив, що Париж не має наміру встановлювати "жодних обмежень" у своїй підтримці України. Короткий допис Медведєв розмістив у соцмережі Х.

"Макрон заявив: "Немає більше червоних ліній, немає більше обмежень" щодо підтримки України (Le Monde). Тоді це означає, що у Росії більше не залишилося червоних ліній для Франції, — написав експрезидент РФ.

І навів крилатий латинський вираз "In hostem omina licita", що перекладається як "Щодо ворога все дозволено".

Що сказав Макрон

7 березня президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з лідерами парламентських партій країни розповів про ситуацію на українському фронті і про те, якою він бачить подальшу підтримку Києва.

Низка французьких видань з посиланням на присутніх на цьому заході написали про те, що Макрон заявив, що не має наміру встановлювати "жодних обмежень" або "жодних червоних ліній" щодо підтримки України з боку Франції.

Крім того, Макрон говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні.

Нагадаємо, 5 березня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив, що на Францію і Європу загалом чекає "безліч наслідків" у випадку, якщо Російська Федерація переможе Україну.