"Щодо ворога все дозволено": Медведєв пригрозив Макрону через слова про Україну

Експрезидент Росії заявив про готовність стерти "червоні лінії для Франції", після заяви Макрона щодо допомоги Києву.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації і колишній президент РФ Дмитро Медведєв відреагував на слова президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив, що Париж не має наміру встановлювати "жодних обмежень" у своїй підтримці України. Короткий допис Медведєв розмістив у соцмережі Х.

"Макрон заявив: "Немає більше червоних ліній, немає більше обмежень" щодо підтримки України (Le Monde). Тоді це означає, що у Росії більше не залишилося червоних ліній для Франції, — написав експрезидент РФ.

І навів крилатий латинський вираз "In hostem omina licita", що перекладається як "Щодо ворога все дозволено".

Що сказав Макрон

7 березня президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з лідерами парламентських партій країни розповів про ситуацію на українському фронті і про те, якою він бачить подальшу підтримку Києва.

Низка французьких видань з посиланням на присутніх на цьому заході написали про те, що Макрон заявив, що не має наміру встановлювати "жодних обмежень" або "жодних червоних ліній" щодо підтримки України з боку Франції.

Крім того, Макрон говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні.

Нагадаємо, 5 березня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив, що на Францію і Європу загалом чекає "безліч наслідків" у випадку, якщо Російська Федерація переможе Україну.