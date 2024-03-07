"Знищили "Солнцепек", танк та БМП: ЗСУ застосували САУ "Дана", FPV-дрони та БПЛА (відео)

Вдалу роботу провели бійці 21-ої окремої механізованої бригади та 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Підрозділи Сухопутних військ уразили техніку противника застосувавши САУ "Дана", FPV-дронів та скидів з БПЛА. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, у Telegram повідомив подробиці.

Внаслідок успішних ударів знищено ворожу піхоту, ТОС-1А "Солнцепек", танк, БМП з десантом. Вдалу роботу провели бійці 21-ої окремої механізованої бригади та 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Знищення ТОС-1А "Солнцепек" на фронті

Бійці Сил оборони України 9 січня знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" біля Авдіївки Донецької області. Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що станом на сьогодні верифіковано знищення 24 одиниць ТОС-1А. Однак, за непідтвердженими даними, росіяни від початку вторгнення могли втратити 32 вогнеметні системи "Солнцепек".

У грудні у 59-й бригаді розповіли, як знищили техніку РФ. За допомогою FPV-дрона українські захисники знищили російський "Солнцепек". Для ураження вогневої системи вартістю близько 15 мільйонів доларів знадобилася одна атака.

У листопаді бійці ССО ефектно спалили російський "Солнцепек" на лівому березі Дніпра. Важку вогнеметну установку виявили оператори Сил спецоперацій спільно з військовими розвідниками. У відомстві уточнюють, що знищений "Солнцепек" щодня вів вогонь по позиціях ЗСУ в районі села Кринки.

Нагадаємо, 4 березня американські аналітики з ISW заявили, що росіяни брешуть командуванню стосовно успішних ударів "Солнцепека". Особовий склад ЗС РФ, незважаючи на брехню з боку своїх командирів, змушений кілька днів сидіти під обстрілами на лівому березі Дніпра і чекати, поки прибуде евакуація.