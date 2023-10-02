Є дуже суттєві відмінності: артилеристи ЗСУ про різницю між САУ "Гвоздика" та "Дана" (фото)

Українські військові зазначають високу маневреність чеської установки, наявність механізму автоматичного заряджання та відкрита казенна частина, щоб гази не потрапляли всередину машини.

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На озброєні української армії є чеські САУ "Дана" у складі 110-ї механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Берзучка. Нині артилеристи виконують завдання на одному з напрямків. Військові розказали, в чому різниця між радянською САУ "Гвоздика" та чеською "Даною". Про це повідомляє АрміяInform.

Командир "Дани" Юрій каже, що 30 років тому він проходив строкову службу на САУ 2С3 "Гвоздика". Чеська та радянська машина схожі за калібром, боєприпасами та дальністю стрільби, але є дуже суттєві відмінності.

Командир САУ Юрій Фото: АрміяInform

"Найголовнішою відмінністю, яка робить "Дану" високомобільною, є колісна платформа фірми Tatra. Вона дозволяє швидко пересуватися по шосе, а гусенична "Гвоздика" їй у цьому програє. До того ж ресурс гусениць дуже обмежений, тож у сучасній війні, коли потрібна висока мобільність, це також є певною проблемою. Наступною відмінністю є відкрита казенна частина, тож під час пострілу порохові гази не потрапляють усередину й екіпаж не перебуває під їхнім впливом. Та найголовнішим я вважаю те, що заряджання боєприпасів відбувається в автоматичному режимі", — розповів Юрій.

Військові відзначають високу мобільність "Дани" Фото: АрміяInform

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Також військовий каже, що попри випуск "Дани" у 1984-му році, всі механізми працюють добре. Журналісти побували на бойових стрільбах САУ. На першій позиції метеоумови виявляються такими, що навіть після кількох прицілочних пострілів не вдається уразити ворога щільним вогнем. Тому артилеристи змінили позицію, привʼязались до місцевості, а старший офіцер батареї (СОБ) готує дані для стрільби. Друга позиція вдала — перший же постріл влучає в ціль. По ній з інтервалом завдається ще 10 ударів.

Для одного з артилеристів це були перші бойові стрільби.

"Я давно мріяв про цей момент й ось він настав. Нарешті я розпочав бити ворогів, що прийшли на мою землю", — сказав Денис.

Посвята Дениса в артилеристи Фото: АрміяInform

Нагадаємо, весною 2022 року стало відомо, що САУ Dana вже прибули в Україну. Усього заявлялось про постачання 20 машин.

У 2021 році ЗСУ випробовували чеську152-мм САУ Dana-M2.