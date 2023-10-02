Очень существенные различия: артиллеристы ВСУ о разнице между САУ "Гвоздика" и "Дана" (фото)

Украинские военные отмечают высокую маневренность чешской установки, наличие механизма автоматического заряжания и открытая казенная часть, чтобы газы не попадали внутрь машины.

Related video

На вооружении украинской армии есть чешские САУ "Дана" в составе 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Берзучко. Сейчас артиллеристы выполняют задачи на одном из направлений. Военные рассказали, в чем разница между советской САУ "Гвоздика" и чешской "Даной". Об этом сообщает АрмияInform.

Командир "Даны" Юрий говорит, что 30 лет назад он проходил срочную службу на САУ 2С3 "Гвоздика". Чешская и советская машина похожи по калибру, боеприпасам и дальности стрельбы, но есть очень существенные отличия.

Командир САУ Юрий Фото: АрміяInform

"Самым главным отличием, которое делает "Дану" высокомобильной, является колесная платформа фирмы Tatra. Она позволяет быстро передвигаться по шоссе, а гусеничная "Гвоздика" ей в этом проигрывает. К тому же ресурс гусениц очень ограничен, поэтому в современной войне, когда нужна высокая мобильность, это также является определенной проблемой. Следующим отличием является открытая казенная часть, поэтому при выстреле пороховые газы не попадают внутрь и экипаж не находится под их воздействием. Но самым главным я считаю то, что зарядка боеприпасов происходит в автоматическом режиме", — рассказал Юрий.

Военные отмечают высокую мобильность "Даны" Фото: АрміяInform

Важно

Eva на базе Zuzana: Украина и Словакия произведут новую гаубицу, – СМИ

Также военный говорит, что несмотря на выпуск "Даны" в 1984-м году, все механизмы работают хорошо. Журналисты побывали на боевых стрельбах САУ. На первой позиции метеоусловия оказываются такими, что даже после нескольких прицельных выстрелов не удается поразить врага плотным огнем. Поэтому артиллеристы сменили позицию, привязались к местности, а старший офицер батареи (СОБ) готовит данные для стрельбы. Вторая позиция удачная — первый же выстрел попадает в цель. По ней с интервалом наносится еще 10 ударов.

Для одного из артиллеристов это были первые боевые стрельбы.

"Я давно мечтал об этом моменте и вот он наступил. Наконец я начал бить врагов, пришедших на мою землю", — сказал Денис.

Посвящение Дениса в артиллеристы Фото: АрміяInform

Напомним, весной 2022 года стало известно, что САУ Dana уже прибыли в Украину. Всего заявлялось о поставках 20 машин.

В 2021 году ВСУ испытывали чешскую 152-мм САУ Dana-M2 .