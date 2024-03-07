Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиків: що відомо (документ)

Згідно із законодавством, ідеться про тих військовослужбовців, термін служби яких закінчився під час воєнного стану і був продовжений. Мінобщин і територій нестиме відповідальність за перевезення строковиків із дотриманням вимог безпеки.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

Глава держави постановив звільнити військовослужбовців-строковиків у запас у квітні-травні 2024 року. У законодавстві щодо цього повідомляється, що питання стосується тих військовослужбовців, строк служби яких закінчився під час воєнного стану і був продовжений понад встановлений термін.

В Указі зазначається, що співробітники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури нестимуть відповідальність за перевезення строковиків "з дотриманням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами". Заявки на перевезення подаватимуть Міноборони та МВС.

Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиків, чий термін служби закінчився під час воєнного стану

Демобілізація строковиків

У демобілізованих строковиків буде відстрочка від нового призову на 12 місяців.

Після початку повномасштабної війни призов на строкову військову службу в Україні не проводився, але було оголошено загальну мобілізацію. Строковики, які перебували в лавах ЗСУ і термін служби яких завершився протягом цих двох років, продовжували нести службу. Багато строковиків за два роки повномасштабної війни підписали контракти з Силами оборони України. Але їхня точна кількість не розголошується.

Нагадаємо, що в Раді розповіли про демобілізацію, мобілізаційні зміни та обмеження для ухильників.

Також повідомлялося, що в Раді розглянули поправки до законопроєкту про мобілізацію, пов'язані з демобілізацією та відстрочкою.