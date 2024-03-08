Обов'язкова явка до ТЦК: чи мобілізують чоловіка до ЗСУ відразу після реєстрації шлюбу

Після реєстрації шлюбу чоловік повинен оновити свої дані в ТЦК та СП. Це потрібно зробити особисто протягом семи днів, розповіла адвокатка Діана Тернова.

Після реєстрації шлюбу РАЦСи передають інформацію про військовозобов'язаного громадянина до ТЦК та СП. Адвокатка юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова у коментарі "РБК-Україна" розповіла, чи можуть чоловіка мобілізували відразу після весілля.

Юристка розповіла, що під час подачі заяви про реєстрацію шлюбу громадяни заповнюють відповідні графи для надання інформації. Зокрема, й відомості щодо відношення до військової служби.

"Таким чином, після реєстрації шлюбу, РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи", — сказала Діана Тернова.

З її слів, після реєстрації шлюбу одразу ніхто не мобілізує чоловіка, однак після цього потрібно оновити свої дані в ТЦК та СП. Призовники, військовозобов'язані й резервісти повинні особисто повідомили органам, у яких перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних протягом семи днів.

Натомість вона додала, що суди не подають інформацію до ТЦК щодо того, коли починається процес про розірвання шлюбу чи стягнення аліментів.

Нагадаємо, існує дві категорії чоловіків, які не можуть отримати бронь від мобілізації під час воєнного стану. Таких громадян заборонено бронювати, навіть якщо підприємство має на це право.

Раніше повідомили, що деяким військовозобов'язаним чоловікам можуть повторно вручити повістку в ТЦК та СП. Це може статися у п'яти випадках.