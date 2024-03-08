Кремль використовує заклики Китаю до мирних переговорів із Україною у своїх інтересах, — ISW

Китай прагне показати себе як незалежного посередника в можливому переговорному процесі. Водночас Кремль регулярно використовує мирний план Пекіна, щоб покласти відповідальність за переговори на Захід.

Росія використовує заклики Китаю до мирних переговорів між нею та Україною, щоб примусити Захід піти на поступки. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 7 березня.

7 березня міністр закордонних справ КНР Ван Ї повторив заклик щодо переговорів і запевнив, що Пекін "зберігає об’єктивну та неупереджену позицію" щодо війни в Україні.

"Ця риторика є частиною давніх зусиль Китаю заявити про себе як незалежного посередника в передбачуваному бажаному переговорному процесі, а Росія продовжить використовувати такі заклики для просування звичних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб спонукати Захід піти на поступки", — ідеться в повідомленні Інституту.

Аналітики нагадали про зустріч заступника міністра закордонних справ Росії Михайло Галузіна та спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хіу 2 березня в Москві. Вони обговорили бажання Китаю сприяти мирним переговорам між Росією та Україною.

Галузін і Лі зазначили, що "неможливо" обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії та без "врахування інтересів Росії у сфері безпеки", тверджень, які Кремль регулярно використовує, щоб покласти відповідальність за переговори на Захід.

Нагадаємо, що 7 березня лава Офісу президента України Андрій Єрмак організував брифінг для делегації Китаю на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм. Китайській делегації показали уламки ракет, вироблених у КНДР, які були передані Росією та використовуються нею для атак на Україну.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що для того, щоб врегулювати "кризу в Україні", необхідно провести міжнародну мирну конференцію, визнану українською та російською стороною, під час якої країни мали б змогу відверто висловити свої позиції і домовитися.