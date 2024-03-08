Мобілізація в Україні: як діяти, коли ТЦК вручає повістку на блокпості

Адвокатка Діана Тернова радить викликати представників Нацполіції у випадку неправомірних дій співробітників ТЦК та СП. З її слів, потрібно зафіксувати можливе правопорушення.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації представники ТЦК та СП можуть виписати повістку в будь-якому публічному місці. Адвокатка юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова у коментарі "РБК-Україна" розповіла, що робити, коли чоловіку вручають повістку на блокпості.

З її слів, у такому випадку потрібно спочатку дізнатися причину зупинки автомобіля в представника поліції. Також варто перевірити документи у представників ТЦК, мова йде про службове посвідчення, що підтверджує приналежність особи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Крім цього, Діана Тернова радить попросити пред'явити наказ коменданта про уповноваження певних представників ТЦК та СП на вручення повісток військовозобов'язаним громадянам. У випадку неправомірних дій потрібно викликати інших представників Нацполіції та зафіксувати правопорушення.

Нагадаємо, під час мобілізації певні підприємства та організації можуть забронювати своїх військовозобов'язаних чоловіків від призову до лав ЗСУ. Проте існують дві категорії чоловіків, яких заборонено бронювати. Мова йде про тих, хто має дефіцитні для армії військово-облікові спеціальності, та тих, хто має право чи вже отримав відстрочку від призову.

Раніше адвокатка Діана Тернова розповіла, що військовозобов'язані чоловіки повинні прийти до ТЦК та СП й оновити свої дані після реєстрації шлюбу. З її слів, це не означає, що громадян відразу мобілізують на війну.