Корвет "Сергей Котов" на дні: про що попереджали критики російського корабля (фото)

Оглядачі звернули увагу на застаріле озброєння корвета і відсутність сучасних засобів виявлення. У сукупності новітній корабель проєкту 22160, на створення якого було витрачено час і чималі гроші, виявився безглуздим.

Після успішної операції українських морських сил зі знищення корвета Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" у російському інформаційному сегменті почалися бурхливі обговорення причин події. Критики не скупилися на версії та припущення, і здебільшого дійшли висновку, що корабель такого класу в сучасних умовах війни фактично марний. Про те, як відреагували російські "військові експерти" на втрату чергового корабля у ВМФ РФ, ідеться в матеріалі "Военное обозрение".

Автори публікації дістали з архіву статтю за 2021 рік, коли корвет "Сергей Котов" ще тільки проходив випробування. Сам матеріал російських оглядачів під назвою "Нам потрібні такі кораблі на морі?" мав знак питання наприкінці, а коментарі містили, зокрема, й негативну оцінку.

Під час обговорення, йшлося про те, що "Сергій Котов" є неповноцінним кораблем. Критики навіть не натякали, а говорили відкритим текстом, що озброєння корабля більш ніж скромне.

"Одна 76,2-мм артилерійська установка АК-176МА (б/к 304 постріли) і два кулемети 14,5-мм в установках МТПУ "Жало". Плюс там ще гранатомети й кулемети 12,7-мм. Ракетне озброєння корвета складається з восьми ПЗРК "Игла-С" або "Верба". Тобто — трохи більше, ніж нічого", — пише один із користувачів.

З таким набором, продовжили критики, "Сергій Котов" міг протистояти "парі гелікоптерів", але аж ніяк не серйознішим загрозам, зокрема і з повітря. Таким чином цінність патрульних кораблів з таким озброєнням в умовах бойових дій різко падає.

Оглядачі частково погодилися з такою думкою, уточнивши, що у разі атаки будь-якого ударного літака у корвета проєкту 22160, яким був "Сергій Котов", не було жодних шансів на виживання. Це тому, що ПЗРК на кораблі має дальність до 1,5 км, але сценарій протистояння практично впритул у відкритому морі вкрай малоймовірний.

З іншого боку на захист наводили аргументи, що "Сергій Котов" все ж таки патрульний корабель, а не крейсер, і що його призначення — виконувати завдання в прибережній зоні під прикриттям берегових протикорабельних комплексів і комплексів ППО.

Основні елементи корвета проєкту 22160

Також пропагандисти спробували виправдатися тим, що на момент створення корвета нібито ніхто не міг припустити, що головною загрозою для кораблів стане не авіація, а безекіпажний катер, або, як скорочено називають, — БЕК, начинений вибухівкою і керований із супутника.

Але все це не може спростувати той факт, що корабель озброєний автоматичною гарматою і двома кулеметами, прийнятими на озброєння ще 1949 року. Крім того, на кораблі були відсутні сучасні засоби виявлення на ближніх дистанціях, такі як прилади нічного бачення і тепловізори. А хвалена російськими експертами радіолокаційна система "Позитив-МК", яка "проглядає" на 300 км виявилася, як згодом виявилося на практиці, малоефективною.

Потоплення корабля "Сергій Котов"

Ще одним цікавим аспектом виявився фінансовий бік питання. Річ у тім, що Росія витратила 36 млрд рублів (близько 400 млн доларів) на шість абсолютно беззахисних кораблів — "голубів миру", як назвали на флоті кораблі проєкту 22160 за їхню повну небоєздатність. Автори матеріалу підкреслюють, що на ці гроші можна було 24 винищувачі-бомбардувальники Су-34 і кілька Су-35, а це фактично новий авіаполк.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що атака на корвет "Сергій Котов" була здійснена за допомогою морських безпілотних надводних апаратів Magura V5. Це ті самі морські дрони, які використовувалися під час атаки на російський десантний корабель "Цезар Куніков" 14 лютого 2024 року.