80 знищених бронемашин за день: росіяни зіткнулися з новою лінією оборони ЗСУ, — Forbes

За словами аналітиків, завершився, можливо, останній великий наступ російських військ на захід від Авдіївки. Противник втратив 84 одиниці техніки, які OSINT-дослідники помітили 2 березня.

OSINT-аналітики щодня годинами переглядають соціальні мережі, супутникові знімки тайінші джерела в пошуках пошкоджених, знищених і покинутих транспортних засобів — російських військ і Сил оборони. У середньому за день знаходиться кілька десятків нових розбитих російських машин і кілька українських. Про це пише Forbes.

Підрахунки аналітика відкритих джерел Ендрю Перпетуа та проєкту Oryx загалом сходяться з підрахунками втрат російської та української техніки за перші 700 днів повномасштабної війни: 14 000 і 5000 відповідно.

Для Перпетуа 1-2 березня значно побільшало роботи, це трохи менше, ніж 3 лютого, яке стало рекордним днем: 103 знищених, зруйнованих або покинутих одиниць техніки: 73 — російських і 33 — українських.

2 березня було 97 втрат, із них 84 — російські. Це вчетверо вище за середньодобовий показник для росіян і вдвічі вище за середній показник для ЗСУ.

Втрати техніки

Лютневий рекорд став підсумком чотиримісячної кампанії російської армії із захоплення Авдіївки. Автори публікації називають авдіївську перемогу ЗС РФ пірровою, оскільки 2-а та 41-ша загальновійськові армії РФ у підсумку втратили 16 000 осіб убитими, десятки тисяч пораненими та близько 700 одиниць техніки.

Активна оборона ЗСУ

Українська 110-та бригада відступила з Авдіївки в середині лютого. Замість того, щоб зупинитися в руїнах міста, росіяни продовжували переслідувати бійців ЗСУ, які відступали, у першій лінії поселень за кілька кілометрів на захід від Авдіївки. Російські війська швидко захопили Степове, Ласточкине та Північне.

Але в сусідній лінії сіл — Бердичі, Орлівка й Тоненьке — українські 47-та, 3-тя й 57-та бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися й дали відсіч танками, артилерією, мінометами та безпілотниками.

Завдяки збільшенню постачання боєприпасів від європейських союзників України (хоча поки що й не від США), українські бригади зупинили подальше російське просування.

Аналітики Інституту вивчення війни очікували на такий розвиток подій 18 лютого.

"Російські війська, які зазнали великих втрат особового складу й техніки під час захоплення Авдіївки, імовірно, досягнуть кульмінації, коли зіткнуться зі свіжішими українськими частинами на підготовлених оборонних позиціях", — ішлося у зведенні ISW.

Свідоцтва такої кульмінації розкидані по полях, дорогах і лісосмугах на захід від Авдіївки: сотні розбитої російської техніки та набагато менше розбитої української. 84 втрати російської техніки, які OSINT-дослідники помітили 2 березня, можуть бути наслідком останнього великого наступу росіян на захід від Авдіївки.

Нагадаємо, що Сили оборони відтіснили росіян із Іванівського та ліквідували ворожу піхоту біля Кліщіївки.

Також повідомлялося, що оператори морських дронів ЗСУ застосовують тактику німецьких підводних човнів. MAGURA V5 загнали корвет "Сергей Котов" у відкрите море, де на нього чекала додаткова група безпілотників.