ЗСУ відтіснили росіян з Іванівського та ліквідували ворожу піхоту біля Кліщіївки, — боєць

За словами бійця 24-ї ОШБр Станіслава Бунятова, Силам оборони вдалося відбити ворожий штурм на північ від Кліщіївки. Генштаб ЗСУ, зі свого боку, у ранковому зведенні не уточнював ситуацію в Іванівському.

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На Донеччині Сили оборони змогли дещо витіснити окупантів в Іванівському та відбили штурм окупантів в районі Кліщіївки. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" боєць 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) "Айдар" Станіслав Бунятов.

За його словами, на північ від Кліщіївки Сили оборони відбили ворожий штурм.

"На півночі Кліщіївки мінус танк, БМП та піхота. Противник продовжує спроби наступальних дій. Вчора їх трошки відсунули в Іванівському", — розповів Бунятов.

Він додав, що обстановка на цій ділянці фронту динамічна та складна.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 березня повідомили, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Нагадаємо, що ЗС РФ продовжують тиснути на позиції ЗСУ під Бахмутом, але українські військові контролюють населені пункти Іванівське та Богданівка. Проти ворога застосовують дрони, а він тим часом чекає потепління, щоб застосувати бронетехніку для атак.