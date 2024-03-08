ТЦК відмовляють у наданні відстрочки попри наявність підстав: адвокатка пояснила, як діяти

Чоловік може отримати відстрочку лише на підставі військово-облікового документа. Ідеться про військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, розповіла адвокатка Діана Тернова.

Адвокатка Діана Тернова заявив, що відстрочка від мобілізації — це право, яке потрібно реалізувати. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП з відповідною заявою. Про це вона повідомила в коментарі "РБК-Україна".

Вона зауважила, що повідомлення щодо наявності підстав для відстрочки є частиною оновлення даних у ТЦК та СП. Існують поодинокі випадки, коли особи йдуть воювати й погоджуються на добровільну мобілізацію, попри наявність права на відстрочку.

"Тож право на відстрочку — це право, однак його необхідно реалізувати", — сказала вона.

За словами Тернової, для того, аби реалізувати право на відстрочку, потрібно враховувати декілька важливих моментів. Зокрема, необхідно написати заяву на оформлення відстрочки.

"До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини та з покликанням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і попросити надати відстрочку", — розповіла вона.

Також до заяви потрібно додати документи, що підтверджують обставини для надання відстрочки. Уже після проходження ВЛК варто очікувати на відповідь щодо надання відстрочки від призову.

"Зверніть увагу, що отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа. Такими документами зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного", — пояснила адвокатка.

Вона наголосила, що чоловіки, які досі мають приписне або стару довідку з військкомату, не можуть отримати відстрочку, поки не оновлять цей документ.

Що робити, коли ТЦК відмовляє в наданні відстрочки

Діана Тернова зазначила, що потрібно отримати письмову відповідь, чому ТЦК відмовляє в наданні відстрочки. Якщо особа не згодна з причиною відмови, можна оскаржити рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, у березні деяким військовослужбовцям можуть повторно вручити повістку. Зокрема, це може статися в п'яти випадках.

Раніше повідомляли, що існує дві категорії військовозобов'язаних чоловіків, які не можуть отримати бронювання від мобілізації, навіть якщо підприємство чи організації, де ті працюють, мають на це право.