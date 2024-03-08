Мобілізація в Україні: у Раді пропонують дієвий механізм покарання для ухилянтів

Ефективним інструментом покарання за ухилення від мобілізації буде підвищення штрафів, вважає заступник голови оборонного комітету парламенту Єгор Чернєв.

Арешт банківських рахунків як форма санкції для ухилянтів від мобілізації є менш ефективним заходом, аніж підвищення штрафів. Про це заявив народний депутат України від "Слуги народу" і заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв'ю "Українським новинам".

На його думку, блокування рахунків не посприяє тому, що чоловіки підуть до військкоматів, а лише негативно вплине на економіку. Тому пропонує підвищити штрафи за ухилення від мобілізації.

"Моя особиста позиція полягає в тому, що підвищені штрафи точно є більш ефективними ніж блокування рахунків, як це запропоновано в цьому законопроєкті. Я не вважаю, що блокування рахунків буде дієвою нормою для того, щоб людей залучити у військкомати. А ось те, що воно точно вплине негативно на економіку, ми бачимо зараз", — вважає Чернєв.

Депутат пояснив, що навіть зараз, коли закон про мобілізацію Верховна Рада не ухвалила, люди масово знімають гроші зі своїх рахунків у банках.

"Так, ми просто виймаємо певну кількість грошей з економіки, тому що люди знімають їх з рахунків, вже зараз, навіть не маючи проголосованого закону. Тому навряд чи буде реально дієвою нормою, а проблемною точно буде для економіки", — наголосив Чернєв.

Нагадаємо, 1 березня член оборонного комітету Федір Веніславський припустив, що штрафи за ухилення від мобілізації можуть зрости. Цим питанням має зайнятися правоохоронний комітет, який розглядатиме посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов'язку щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав у законопроєкті про мобілізацію блокування рахунків ухилянтів. Парламентарі виступили за введення трьох механізмів подання документів у військкомат, для чого українцям встановлять жорсткий термін.