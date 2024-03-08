У Чернівецькій області чоловіки побили сокирою співробітника ТЦК і військового: реакція поліції

За даними слідства, зловмисниками є 28-річний і 43-річний жителі прикордонного регіону. Їх уже затримали за підозрою в хуліганстві.

У соціальних мережах з'явився ролик, на якому двоє чоловіків із сокирами намагалися напасти на групу людей у військовій формі. У "BBC News Україна" розповіли про цей інцидент докладніше.

Статися це могло у віддаленому районі Чернівецької області, неподалік від кордону з Румунією. На кадрах показано, як двоє чоловіків у військовій формі, а також громадяни, яких назвали співробітниками ТЦК і СП, ведуть діалог із чоловіком на коні. У того була в руках сокира.

Уже за мить у ролику можна побачити жовтий автомобіль "Нива", який збив одного з чоловіків у формі. Звідти вийшов ще один громадянин, який напав на людей. Він їх бив сокирою, після чого почав розбивати вікна в транспортному засобі, на якому вони приїхали.

Порушники голосно лаялися і погрожували, після чого пішли з місця інциденту. Віддалено за тим, що відбувається, спостерігала інша група людей з автоматами у військовій формі та представники поліції.

Побиття співробітників ТЦК: реакція поліції

Журналісти "BBC Україна" звернулися по коментар до правоохоронних органів, де їм підтвердили, що напад справді був скоєний на співробітників ТЦК і СП. Речниця обласного управління Кароліна Маришева заявила, що сталося це 7 березня в населеному пункті Плоска Вижницького району, біля контрольно-пропускного пункту "Горлеча". До румунського кордону звідти всього 5 кілометрів.

"Двоє місцевих мешканців Вижницького району приїхали до блокпоста і, за даними поліції, самі спровокували конфлікт, а потім нанесли тілесні ушкодження працівникові ТЦК, а також пошкодили машину. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження", — ідеться в повідомленні.

Слідству вдалося встановити, що водій "ВАЗ-2121" наїхав на 41-річного співробітника ТЦК, після чого вийшов з машини і вдарив його сокирою в передпліччя. Інший зловмисник за допомогою сокири також вдарив військовослужбовця в плече.

У результаті представник військкомату зазнав ушкоджень, проте ступінь тяжкості експертиза ще не встановила.

Також підозрювані пошкодили лобове скло і бічні вікна одного з автомобілів, після чого зникли з місця події.

"Співробітники встановили порушників — це 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Їх затримано за підозрою в хуліганстві", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що у Львівській області військові могли побити 4 цивільних. Постраждалих чоловіків затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею. Їх доставили до приміщення військкомату для постановки на військовий облік. Факт потенційної втечі з України під час війни викликав агресію у військових.