У Київській області працівники ТЦК жорстоко побили чоловіка на очах у поліції, — соцмережі (фото)

У Київській області співробітники ТЦК напали на чоловіка, який незадовго до цього отримав повістку. Співробітники поліції ніяк не відреагували на побиття.

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У Київській області працівники ТЦК змусили чоловіка вийти з машини, після чого почали його бити. Про це написала в Facebook дочка потерпілого Вероніка Кольцова.

За її словами, інцидент стався 30 січня в селі Рудницьке Броварського району.

Дочка потерпілого виклала один пост, після якого його видалили з Facebook. Потім вона опублікувала ще один із тим самим змістом.

"Мого тата витягли з машини і він упав на спину, і в цей самий час двоє людей постукали в пасажирські двері, де сиділа мама, вона відчинила двері, і перед нею стояли двоє "людей" зі спрямованою зброєю на неї і сказали виходити з машини! Поки мого тата били, поки в мами забирали телефон, працівник поліції стояв осторонь, дивився на всю цю ситуацію і ніяк не реагував", — повідомила дівчина.

Пост дочки потерпілого Вероніки Кольцової

Крім того, донька потерпілого розповіла, що її батько ставився до ТЦК доволі спокійно — "без хитання своїх прав, і без образ даних осіб" він отримав повістку.

Повістка Кольцова Андрія

"Моя мама почала знімати відео, бо зрозуміла, що зброя не просто так знімається із запобіжника, але не просто так патронник заправляється патронами! У цей момент мого тата витягли з машини, і він упав на спину, і в цей самий час двоє людей постукали в пасажирські двері, де сиділа мама, вона відчинила двері, і перед нею стояли двоє "людей" із направленою зброєю на неї, і сказали виходити з машини!", — розповіла вона.

Також Вероніка Кольцова додала, що поки що поліцейські "просто дивилися, як на їхніх очах ледь не вбивають людей".

Також дівчина виклала знімок результату проведення комп'ютерної томографії мозку, який доводить факт отримання травм.

Результат КТ мозку

Вона також показала фото свого батька після отримання травм.

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Реакція правоохоронних органів на інцидент

Представники Броварського районного управління поліції в коментарі до посту Вероніки Кольцевої повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

Наразі ТЦК і СП Київської області не відреагували на інцидент.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому невідомий чоловік б'є затриманого в одному з відділень поліції Чернівців.

А також Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження щодо знущань у військкоматі Самбора на Львівщині після оприлюднення в мережі відео з побиттям озброєним військовим чоловіка в цивільному одязі.