Напад із сокирами на працівників ТЦК на Буковині: чоловіків затримала поліція

За даними правоохоронців, 28-річний і 43-річний жителі села Плоска завдали тілесних ушкоджень працівнику ТЦК, а також пошкодили автомобіль.

Поліція затримала двох громадян, які напали з сокирами на співробітників Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК) у селі Плоска Чернівецької області. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області 8 березня.

Як зазначають у поліції, 28-річний та 43-річний жителі Вижницького району приїхали до контрольно-пропускного пункту, спровокували конфлікт, завдали тілесних ушкоджень працівнику ТЦК, а також пошкодили автомобіль.

За інформацією правоохоронців, у селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча" водій "ВАЗ-2121" наїхав на 41-річного працівника ТЦК. Пізніше він і ще один чоловік завдали ударів співробітнику ТЦК обухом сокири.

Повідомляється, що працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Затримані також пошкодили лобове скло і бічні вікна автомобіля співробітників ТЦК.

Поліція затримала чоловіків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Напад на співробітників ТЦК у Плосці: що відомо

Нагадаємо, 7 березня в соціальних мережах з'явився ролик, на якому двоє чоловіків із сокирами напали на групу людей у військовій формі. Повідомлялося, що інцидент стався у віддаленому районі Чернівецької області, недалеко від кордону з Румунією.

На відео двоє чоловіків у військовій формі, а також громадяни, яких назвали співробітниками ТЦК і СП, ведуть діалог із чоловіком на коні. У того була в руках сокира. За тим, що відбувається, спостерігала інша група людей з автоматами у військовій формі та представники поліції.

Пізніше в кадрі з'явився жовтий автомобіль, який збив одного з чоловіків у формі. З авто вийшов ще один чоловік, який напав на людей і пошкодив транспортний засіб.

Напад із сокирами на працівників ТЦК у Чернівецькій області

Раніше, 6 лютого, у Чернівецькій області, в селищі Путила, правоохоронці затримали автомобіль, під сидінням якого переховувався чоловік. Водій авто, за попередньою інформацією, займався незаконним переправленням громадян до Румунії