Білорусь у 2024 році планує отримати від РФ партію винищувачів Су-30СМ2

Оглядачі зазначили, що поки незрозуміло, звідки Росія візьме таку кількість винищувачів, оскільки минулого року фактично було випущено лише дві машини.

Збройні сили Білорусі планують у 2024 році отримати від Росії партію винищувачі Су-30СМ і вертольоти Мі-35М. Водночас Москва в наступній партії може передати літаки іншого типу — Су-30СМ2, повідомляє Defence Express 8 березня.

Одна з причин, яка посприяла такій рокіровці — відсутність західних комплектуючих для модифікації 30СМ. Є версія, що заміна деяких компонентів у російських винищувачах типу Су-30СМ може бути пов'язана з нездатністю російського військово-промислового комплексу імпортувати адекватні західні альтернативи. Це може вплинути на темпи їхнього виробництва.

Автори матеріалу звернули увагу, що згідно з даними російського Центру аналізу стратегій і технологій на початку 2023 року, авіабудівники РФ мали намір випустити 10 літаків Су-30СМ2, однак фактично було випущено лише два, які було поставлено на службу морській авіації РФ. Водночас про виробництво модифікації 30СМ нічого не повідомлялося.

У зв'язку з цим виникає питання, скільки Білорусь заплатить за нову версію CM2, якщо Росія вирішить її поставити. Точні цифри залишаються загадкою, хоча інсайдери припускають, що ціна буде аналогічна ціні Су-30СМ. Це, звісно, може викликати здивування, адже Су-30СМ2 нібито мають безліч помітних поліпшень.

Серед них: двигуни АЛ-41Ф-1С, успадковані від Су-35С, а також інтеграція радіолокаційної системи "Ирбис", яка легко ідентифікує цілі на відстані до 400 км, одночасно супроводжуючи до 30 цілей і даючи змогу вести ефективний вогонь по 8 об'єктах.

"Водночас, за заявами білоруської сторони, РФ мала поставити нову партію літаків Су-30СМ ще у 2023 році, але цього за фактом так і не сталося. При цьому довідник The Military Balance 2023 вказує, що на початок минулого року в строю білоруських ВПС було всього чотири Су-30СМ", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у серпні минулого року надійшла інформація, що ВМФ і ПКС Росії отримають від виробника партію сучасних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників Су-30СМ2, замовлених до кінця 2022 року.