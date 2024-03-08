"Варіанта, окрім захисту, немає": в ОП пояснили, чому потрібна мобілізація в Україні

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що населення жодної країни, яка перебуває у стані війни, не буде ставитися до мобілізації з симпатією.

У суспільстві наразі вирують обговорення щодо мобілізації в Україні, але посилення призову це необхідність, оскільки на фронті потрібні вмотивовані бійці. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на подібні дискусії в інтерв’ю The Telegraph.

Він розповів, що населення жодної країни, яка перебуває у стані війни, не буде ставитися до мобілізації з симпатією. З його слів, держава повинна працювати з суспільною думкою щодо загальної мобілізації.

Радник голови Офісу президента зазначив, що наразі громадянам потрібно пояснювати, що варіанту, крім захисту країни, немає. З його слів, мобілізація 2024 року триватиме й надалі. Держава буде шукати фінансові стимули, матеріаліні стимули й морально працювати з суспільною думкою, пояснюючи, що варіанту, окрім захисту, не існує.

"Єдина армія, яка сьогодні готова протистояти Росії, — це українська армія", — зазначив він.

Мобілізація в Україні та покарання ухилянтів

У Верховній Раді пропонують дієвий механізм покарання для ухилянтів. Ефективним інструментом покарання за ухилення від мобілізації, як вважає заступник голови оборонного комітету парламенту Єгор Чернєв, буде підвищення штрафів.

Арешт банківських рахунків як форма санкції для ухилянтів від мобілізації є менш ефективним заходом, аніж підвищення санкційних механізмів. На його думку, блокування рахунків не посприяє тому, що чоловіки підуть до військкоматів, а лише негативно вплине на економіку. Тому пропонує підвищити штрафи за ухилення від мобілізації.

Депутат пояснив, що навіть зараз, коли закон про мобілізацію Верховна Рада не ухвалила, люди масово знімають гроші зі своїх рахунків у банках.

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, чому трапляються конфлікти військових із цивільними. За словами спікера Полтавського обласного територіального центру комплектування Романа Істоміна, багато інцидентів із публічними сварками, які з'являються в мережі, мають маніпулятивний характер.