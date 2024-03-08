Високий ризик оскарження: чи справді саджають у в'язницю за відмову прийти до ТЦК, — адвокат

За словами юриста Тетяни Даниленко, незважаючи на те, що за неявку в ТЦК за повісткою передбачено кримінальну відповідальність, найчастіше суди ухвалюють вироки з умовними строками, враховуючи конституційні права громадян.

Більшість вироків за ухилення від мобілізації ухвалюються зі звільненням від покарання. Про це розповіла адвокат Тетяна Даниленко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, суди часто виносять обвинувальні вироки за ухилення від призову, передбачаючи звільнення від виконання вироку, незважаючи на можливість кримінальної відповідальності на строк від трьох до п'яти років. Судові органи можуть призначати більш м'які санкції, враховуючи конституційні права громадян.

Такі справи часто пов'язані з громадянами, які відмовляються від військової служби з релігійних мотивів, які ухиляються як від військової служби, так і від альтернативної.

"Проте суди зазвичай у цій категорії випадків беруть до уваги конституційні права і частіше призначають вирок з випробуванням, що передбачає звільнення від основного покарання за умови, що засуджений не вчинить нового правопорушення", — зазначає адвокат.

Чи можуть посадити до в'язниці за неявку в ТЦК за повісткою

Однак, за словами адвоката, судова практика також включає випадки реальних вироків, водночас формується практика виправдувальних вироків, зокрема коли йдеться про відмову від військової служби з релігійних міркувань.

Аналізуючи заочні вироки, юрист зазначила, що ця система недосконала через високі ризики оскарження. Крім того, заочні вироки часто стають об'єктом апеляцій до Європейського суду з прав людини.

Раніше адвокатка Діана Тернова розповіла, що військовозобов'язані чоловіки мають прийти до ТЦК і СП та оновити свої дані після реєстрації шлюбу. За її словами, це не означає, що громадян одразу мобілізують на війну.