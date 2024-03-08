ЗС РФ уперше застосували авіабомбу з новітнім модулем: у чому його особливість (фото)

У соцмережах пишуть, що бомби оснащені бойовою частиною ФАБ-250, приймачем супутникових сигналів "Комета" для стійкості до перешкод, системою елеронів і рулів у хвостовій частині, а також паливним баком і підвісним турбореактивним двигуном.

Збройні сили Російської Федерації застосували по території України керовані авіабомби масою 250 кг (ФАБ-250) з новим видом універсального модуля планування для некерованих авіабомб. Відповідні фото публікує Telegram-канал "Полковник ГШ", у підписі якого зазначено, що його веде офіцер Збройних сил України.

За даними анонімного військового, ці бомби оснащені бойовою частиною ФАБ-250, приймачем супутникових сигналів "Комета" для стійкості до перешкод, системою елеронів і рулів у хвостовій частині, а також паливним баком і підвісним турбореактивним двигуном.

Дата виробництва ракети — 2 лютого 2024 року.

Водночас військовий зазначив, що на модулі ракети вказана абревіатура УМПБ, і припустив, що буква "Б" у ній означає баражування.

Російський військовий оглядач Кирило Федоров припустив, що йдеться про модуль на кшталт УМПК (уніфікований модуль планування і корекції), який ЗС РФ встановлюють на касетні авіабомби для збільшення дальності польоту. За його словами, включення двигуна в модуль управління авіабомбою істотно збільшує дальність її пуску. Це дає змогу або значно розширити радіус ураження цілей за лінією фронту, або забезпечити бомбардувальник безпечнішою відстанню від зони протиповітряної оборони.

Модернізація авіабомб у Росії

Раніше повідомлялося, що російські окупанти почали активно використовувати касетні авіабомби РБК-500 з універсальними модулями планування і корекції (УМПК). Таким чином авіабомба перетворюється на керований боєприпас, який летить 50 і більше кілометрів.

У січні 2024 року під час показової перевірки міністром оборони РФ Сергієм Шойгу підприємства "Тактичне ракетне озброєння" вперше було продемонстровано авіабомби ФАБ-1500-М54 з комплектами УМПК.