Не виключено: глава МЗС Польщі прокоментував ідею Франції про введення військ в Україну

За словами глави МЗС Радослава Сікорського, питання про присутність західних військ в Україні є корисним для впливу на РФ.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вважає корисним підняття президентом Франції Емманюелем Макроном теми про можливе введення військ в Україну. Про це він сказав на конференції в польському Сеймі, присвяченій 25-річчю членства Польщі в НАТО, передає видання "Європейська правда".

За його заявою, вже був подібний випадок — під час Корейської війни 1950-1953 років коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН спрямувала допомогу цій країні.

"Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази", — сказав дипломат.

Він також підкреслив, що ідея про те, що "коаліція держав-членів ООН прийшла сюди для припинення агресії, не виглядає чимось неймовірним".

"Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має гарний намір, а саме — щоб саме російський президент запитував себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був упевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії", — наголосив Сікорський.

Що відомо про ідею Макрона про введення військ Франції в Україну

4 березня президент Франції заявив, що найближчим часом не відправить свої війська в Україну. Глава держави відкинув можливість ескалації, але наголосив на необхідності дискусії про присутність іноземного контингенту в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту в Парижі 26 лютого, припустив можливість введення західних військ в Україну. У разі ухвалення такого рішення ці солдати не братимуть участі в бойових діях.

Пізніше 8 березня у ЗМІ писали, що Франція розглядає можливість відправлення своїх солдатів в Україну, але тільки для проведення небойових завдань.