"Є чому повчитися" Данілов допустив відправлення західних військ в Україну (відео)

За словами секретаря РНБО, питання відправки військ в Україну є "вкрай чутливим" і потребує попереднього узгодження.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, заявив, що не відкидає відправлення військ країн Заходу до України, однак, за його словами, такі питання потрібно заздалегідь узгоджувати. Про це він сказав в ефірі передачі "УП.ПІДСУМКИ" 8 березня.

"Сьогодні точно в Україні є чому повчитися людям, які мають військові звання", — сказав чиновник.

Данілов зазначив, що "абсолютно не виключає" появу на території України військових підрозділів тих чи інших країн, якщо уряди цих держав ухвалять відповідне рішення.

"Я хочу наголосити, що якщо, не дай Боже, Путін пройде нашу країну, то майте на увазі, вся Європа здригнеться і їм тоді доведеться воювати", — заявив він.

На запитання про те, чи розглядає українська влада сценарій, за якого президент просить партнерів ввести в Україну війська, Данілов зазначив, що "в житті нічого неможливого немає", проте є дипломатичні моменти, які потрібно заздалегідь узгоджувати.

"Тому що ви не можете в незручне становище ставити ту чи іншу країну, якщо будете робити заяви, які неузгоджені, коли вони є вкрай чутливими", — пояснив він.

Данілов про можливість відправки західних військ в Україну (29:32)

Введення західних військ в Україну: що говорять у Європі

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в НАТО допускають можливість відправки військ в Україну. За його словами, лідери альянсу обговорили це питання, однак поки що не дійшли консенсусу.

У відповідь міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що дебати про те, щоб ввести західні війська на територію України мають припинитися. Він заявив, що необхідно більш активно підтримувати Київ іншими шляхами, маючи на увазі постачання зброї та боєприпасів.

Зі свого боку прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас стверджує, що її країна розглядає "всі можливості" без винятку, щоб допомогти Україні перемогти у війні проти Росії. Про те, що такий варіант не виключений, також повідомили в Естонії та Нідерландах, а у Великій Британії заявили, що їхні військові вже допомагають ЗСУ на території воюючої країни.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що вважає корисним обговорення президентом Франції Еммануелем Макроном теми про можливе введення військ в Україну.