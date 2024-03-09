Підтримує союзника: Китай виступає за "мир на умовах РФ", — голова комітету Ради

За словами голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, Пекін надає зараз підтримку Москві, без якої в неї почалися б серйозні економічні та військові проблеми.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що заяви Китаю про проведення мирної конференції між Росією та Україною вказують на прагнення КНР до миру відповідно до позиції Кремля. Про це він сказав у коментарі виданню LIGA.net.

Мережко стверджує, що ця заява свідчить про те, що Китай підтримує свого союзника — Росію.

На думку політика, Китай намагається робити це так, щоб виглядало, що "він є нібито нейтральним і виступає за мир", але насправді, він не зацікавлений у поразці Росії і робитиме все, щоб цього не сталося.

"Коли він говорить про те, що він за мирну конференцію за умови, що в ній братиме участь Росія, то це означає, що він за "мир" на умовах Росії", — акцентував Мережко.

Він підкреслив, що нині Китай надає Росії значну підтримку, яка допомагає їй уникнути серйозних економічних і військових проблем.

"Десь він робить це явно, а десь приховано, через треті країни. Однак він намагається робити це обережно, щоб не нарватися на санкції з боку США та Європи", — додав Мережко.

КНР виступає за проведення мирної конференції між РФ і Україною

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що для того, щоб врегулювати "кризу в Україні", необхідно провести міжнародну мирну конференцію, визнану українською та російською стороною, під час якої країни мали б можливість відверто висловити свої позиції та домовитися.

Також глава Офісу президента України Андрій Єрмак організував брифінг для делегації Китаю на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм. Китайській делегації показали уламки ракет, вироблених у КНДР, які були передані Росією і використовуються нею для атак на Україну.

Пізніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Росія використовує заклики Китаю до мирних переговорів між нею та Україною, щоб змусити Захід піти на поступки.