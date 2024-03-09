ЗС РФ вперше застосували аналог американської GLSDB: аналітики розповіли про особливості (фото)

Уніфікований модуль планування і корекції (УМПБ) Д-30СН може мати елементи від реактивних снарядів "Торнадо". Проте бомба запускається з літака, оскільки на ній присутнє кріплення під пілон, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації вперше застосували аналог американської бомби GLSDB — УМПБ Д-30СН. Про це повідомили в українському мілітарному Telegram-каналі VANGUARD.

"Росіяни вперше застосували аналог американського GLSDB під назвою УМПБ (уніфікований модуль планування і корекції, — ред.) Д-30СН", — йдеться у повідомленні.

Офіцер ЗСУ опублікував фото невідомого до цього "вундерваффе", який позиціонується як виріб для КАБ калібру 300 мм. Крім цього, теоретично його можна застосовувати з РСЗВ "Смерч/Торнадо-С".

УМПБ Д-30СН УМПБ Д-30СН

УМПБ Д-30СН: що відомо

Аналітики вважають, що в цій зброї (9Б706.1) можуть використовуватися деякі елементи від реактивних снарядів "Торнадо" (9М544). Проте бомбу запускали з літака, оскільки на ній присутнє кріплення під пілон.

КАБ була виготовлена в лютому 2024 року, проте точні ТТХ невідомі через недостатню кількість інформації про зброю. Проте, теоретично, УМПБ можуть обладнати двигуном для того, аби збільшити дальність.

УМПБ Д-30СН Фото: Telegram

Нагадаємо, 8 березня офіцер ЗСУ повідомив, що російські військові використали КАБ ФАБ-250 з новим універсальним модулем планування для некерованих авіабомб. Військовий розповів, що бомби оснащені бойовою частиною ФАБ-250, приймачем супутникових сигналів "Комета", системою елеронів і рулів у хвостовій частині, паливним баком і підвісним турбореактивним двигуном.

У січні в Росії продемонстрували авіабомби ФАБ-1500-М54 з комплектами УМПК, який повинен збільшити дальність польоту авіабомби й додати систему наведення по супутникових координатах. Крім цього, на носову частину бомби встановили обтічник, аби покращити аеродинамічні показники бомби.